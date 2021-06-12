Kenan İpek kimdir? Ceza Tevkifevleri Genel müdürü olarak görev yapan Kenan İpek ne iş yapıyor?

Kenan İpek 5 Ekim 1959 tarihinde Rize'de doğdu ve 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1983 yılında İstanbul Adli Yargı hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kenan İpek çeşitli savcılık görevlerinin ardından 12 Kasım 1997 - 6 Ekim 2003 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı, 6 Ekim 2003 - 26 Ağustos 2008 tarihleri arasında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve 26 Ağustos 2008-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlik görevlerini yürüttü. 1 Ocak 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı.

Kenan İpek hangi görevlerde bulundu?

Anayasa’nın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi Bekir Bozdağ'ın yerine Adalet Bakanlığı'na atanmıştır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükûmetinde de bu görevini devam ettirmiştir. 25 Kasım 2015 tarihinde tekrar Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başlamıştır. 17 Ekim 2017 tarihinde müsteşarlık görevinden ayrılmıştır.

Kenan İpek şuan ne iş yapıyor?

Kenan İpek hangi görevde? 18.10.2017 tarih ve 771 sayılı HSK Genel Kurul kararı ile Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Kenan İpek Yargıtay üyeliğine seçilmiştir.