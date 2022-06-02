Kenan Balan kimdir? Danıştay üyesi Kenan Balan nereli?
Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan Danıştay üyeliğine seçildi. Peki, Kenan Balan kimdir? Kenan Balan nereli? Kenan Balan hangi görevlerde bulundu?
Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan Danıştay üyeliğine seçildi. Peki, Kenan Balan kimdir? Kenan Balan nereli?
Kenan Balan kimdir?
Kenan Balan, Malatyalıdır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 5 Haziran 2016 tarihli ve 905 sayılı kararnamesi ile Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kenan Balan, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı görevine atanmıştı.