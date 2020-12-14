Kenan Alpay'dan çarpıcı tespit: İran, Cumhuriyet ve Aydınlık ekibi ile çalışıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı bir operasyona imza atarak İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına büyük darbe indirdi. İstanbul'da İranlı bir rejim muhalifinin kaçırıldığının tespit edilmesinden sonra soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratına çalışan Zindaşti ile irtibatlı uyuşturucu kaçakçısı 11 kişiyi yakaladı.

Cumhuriyet'ten akılalmaz çarpıtma

MİT tarafından İran istihbaratına çalışan 11 kişiye düzenlenen operasyon, Cumhuriyet Gazetesi tarafından akılalmaz bir şekilde çarpıtıldı. Cumhuriyet söz konusu haberi, 'MİTT'ten operasyon: Zindaşti'ye çalışan 11 kişi yakalandı' başlığı ile verirken, habere; 'İran istihbaratı destek oldu' notunu düştü. Halbu ki MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon, Cumhuriyet'in Türkiye'ye destek olduğunu öne sürdüğü İran istihbaratının bizzat kendisine yapılmıştı.

Kenan Alpay'dan çarpıcı değerlendirme

Yapılan çarpıtma haberi twitter hesabından paylaşan Gazeteci Kenan Alpay, Cumhuriyet Gazetesi'nin İran PR'ı yaptığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Güya İran 'Türkiye'deki Casusluk Şebekemi Çökertin' diyerek MİT'e destek olmuş. Manşet böyle ama içerikte bilgi ve kaynaktan eser yok. İran, Türkiye'de Cumhuriyet ve Aydınlık Ekibiyle Yakın Çalışıyor!"