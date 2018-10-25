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Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir? Kaburga kırıklarına ne iyi gelir? Kemik kaynaması hızlandırma nasıl olur?

Başta kaburga kırıkları olmak üzere kemik kırıklarına maruz kalanlar kırıklar nedeniyle çok ağrı çekmekte. Peki kaburga kırıklarına ne iyi gelir? Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir? Kemik kaynaması hızlandırma nasıl olur?

25 Ekim 2018 Perşembe 19:35
Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir? Kaburga kırıklarına ne iyi gelir? Kemik kaynaması hızlandırma nasıl olur?

Başta kaburga kırıkları olmak üzere kemik kırıklarına maruz kalanlar kırıklar nedeniyle çok ağrı çekmekte. Peki kaburga kırıklarına ne iyi gelir? Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?  Kemik kaynaması hızlandırma nasıl olur?

Kemik kırığı kemiğin orijinal şeklinden genellikle darbe, basınç ve travma nedeniyle bazen de kemik erimesi, kemik kanseri ve “osteogenesis imperfecta” gibi hastalıklara bağlı olarak da oluşabilen kemiğin bir ya da birden çok parçaya ayrılmasıdır.

Kemik kırıkları nasıl tedavi edilir?

Kırıkların çok büyük bir kısmı sorunsuz kaynamaktadır. Enfeksiyon ve kaynamama durumu nadiren yaşanır. Kemik kırıklarında tedavi kırığın oluştuğu kemik ve kırılma şekline belirlenir. Açık kırıklar ve parçalı kırıklar en hayati kırıklardır hasta ciddi oranda kan kaybedebilir ve enfeksiyon kapabilir. Tedavi kırığın şekli ve kırık bölgesine göre damarlar, kaslar diğer yumuşak doku hasarları da göz önünde bulundurularak yapılır. Tüm kırık tedavilerinde ilk önce kırılan kemik eski doğal konumuna getirilip kırık yüzeyler birbirine temas ettirilir sabitlenerek başlanır. Kırık tedavisi öncesi kırık olan ya da olduğu düşünülen bölge için röntgen çekilir ve kemiklerin kırık sonrası konumu belirlenip hastanın ağrı eşiği ve kırığın durumuna göre anestezi olmadan, lokal ve ya genel anestezi ile tedaviye başlanır. Kırıklarda en önemli konu kırık bölgesinin sabitlenmesi ve iyileşebilmesi için kemiğe zaman verilmesidir. Bu sabitleme işlemi kırığın türüne yerine göre sargı, atel, alçı ve platinler aracılığıyla yapılır.

Kemik kırıklarının kaynama süresi ne kadardır?

Kemik kırıklarının kaynamasının net bir zamanı yoktur. Kaynama süresi kırığın oluştuğu kemiğe, kişinin yaşına göre, kırığın türüne göre değişmektedir. Örnek olarak bir kol kırığı bacak kırığına göre daha hızlı kaynamaktadır. Kemik kırıklarının kaynamasını hızlandıran ve ya yavaşlatan birçok faktör bulunur. Kemik kırığının ortalama kaynama süresi kırığın yeri ve çeşidine göre 40 – 70 gün arasında değişir. Büyük kemik kırıklarında bu süre 100 güne kadar uzayabilir. Kemik kırılmalarında iyileşmenin en önemli adımı doğru beslenme... Op. Dr. Mustafa Arık, kemik kırıklarına iyi gelen besinleri sıraladı.

Kelle-paşa çorbasının kırık kemiklere faydası var mı?

Kırıkların geç iyileşmesindeki en önemli faktörün yetersiz beslenme olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Kırıkların iyileşmesi yüksek enerji gerektiren bir işlemdir. Sağlıklı bir yetişkinde günlük enerji ihtiyacı 2500 kalori civarındayken, birden fazla kırığı olan ve yataktan kalkamayan bir erişkin için bu ihtiyaç 6000 kaloriye kadar çıkmaktadır. Ayrıca onarım süreci olan kırıkların iyileşmesi için kemik dokunun önemli bir kısmını oluşturan kollajen adlı proteine vücudun ihtiyacı vardır. Günlük protein alımını sadece 10-20 gram arttırmanın bile kırık iyileşmesini hızlandırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Kelle-paça çorbasının içinde de, kemik yapısında bulunan kollajen proteini ve kalsiyum bol miktarda bulunmaktadır. Beyinde bulunan sinir hücreleri, organların gelişmesini uyaran proteinler içermektedir. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda ise kemik hücreleri üzerine beyin dokusu eklendiğinde, kemik hücrelerinde hızlı bir çoğalma olduğu görülmüştür.” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 19:35
  1. kaburga kırıklarına ne iyi gelir?
  2. Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
  3. Kırık nasıl çabuk iyileşir?
  4. Kemik kaynaması hızlandırma nasıl olur?

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