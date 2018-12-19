ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜRKÖK projesi kapsamında, kemik iliği ve kök hücre bağışında bulunan 52 yaşındaki Abdullah Tanrıverdi ile 27 yaşındaki Ceylan Şener'i kabul etti.

Koca, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1000 ve 1001'inci kemik iliği nakillerinin donörleri Tanrıverdi ve Şener ile bir araya geldi.

TÜRKÖK projesinin, kemik iliği nakli bekleyen hastalarla bağışçıları buluşturduğunu dile getiren Koca, özellikle kemik iliği ve kök hücreyle ilgili tedavide lenfoma, lösemi, kemik iliği yetmezliği, hatta metabolik hastalıklar için önemli olduğunu vurguladı.

Bağışçı sayısının fazla olmasının tedavi için bekleyenlerin şansını artırdığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"O nedenle bu gönüllü bağışçılarımızın sayılarının çok artmasını istiyoruz. Kemik iliği naklinde Avrupa'da 4'üncü ülkeyiz. Bu konuda oldukça başarılıyız. Bu noktada gönüllü bağışçılarımızın sayılarının artışıyla daha çok hastaya şifa olmak anlamında önemli bir adım atılmış olacak. Siz de yaşadınız. Kemik iliği özellikle kök hücre nedeniyle sizden alınan baştan tespiti yapılırken, üç küçük kan tüpüyle alınıyor ve sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmuyor. Onun için gönüllü sayılarımızın daha fazla olması için özellikle tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

Koca, bir insanın hayatını kurtarmanın, insanlığın hayatını kurtarmak olduğunu vurgulayan Koca, her geçen gün gönüllü bağışçılarının sayısının artmasını istediklerini kaydetti.

- "Gönüllü bağışçılarımızın sayıları artsın"

Bugün, 1000 ve 1001'inci vaka nedeniyle bir araya gelindiğinin altını çizen Koca, "Sizleri bu arada hem duygularınızı almak hem tebrik etmek hem de küçük de olsa bir hediye takdimi yapalım istedik. Onun için kiminiz Elazığ'dan kiminiz ta Van'dan gelmiş oldunuz. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Yeter ki gönüllü bağışçılarımızın sayıları artsın ve tedavide de şifa bulan çocuk ve hasta grubunun sayısı artsın." ifadesini kullandı.

Tanrıverdi ve Şener'e plaket ve çiçek veren Koca, nakilleri yapan hekimlere de teşekkür belgesi takdim etti.

Kabulde, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Hematoloji Bölümünden Prof. Dr. Meltem Aylı ve Uzman Dr. Gökhan Özgür de hazır bulundu.

- TÜRKÖK nedir?

TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası, kemik iliği nakli ihtiyacı olan hastalara en uygun verici adayını en kısa sürede bulmak, kemik iliği nakli öncesinde, nakil sırasında ve sonrasında üçüncü taraflarla koordinasyonu sağlamak amacıyla 1 Nisan 2015'de kuruldu. 2016'da BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide), 2017'de WMDA (The World Marrow Donor Association) üyesi olarak uluslararası standartlarda çalışan bir merkez haline geldi.

Kurulduğu günden bu güne kadar; 2015'te 28, 2016'da 194, 2017'de 318 ve 2018'de ise 461 olmak üzere, toplam 1001 hasta için kemik iliği nakli yapıldı.

TÜRKÖK’te kayıtlı halen 372 bin gönüllü bağışçı adayı bulunuyor. Bugün itibariyle TÜRKÖK'te taraması olan her 3 hastadan 2'sine uygun bağışçı adayı bulunurken, 2019 sonunda kayıtlı bağışçı sayısının 500 bin olması hedefleniyor.

Kurallar gereği, tüm dünyada olduğu gibi 2 yıl boyunca nakil yapılan hastaların kimlik bilgileri gizli tutuluyor.