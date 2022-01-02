Doğru beslenerek kemik erimesinin önüne geçmek mümkündür.

Peynir ve diğer süt ürünleri kalsiyum bakımından zengindir. Bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuruyemiş, D vitamini içeren gıdalar ve tahıl bakımından zengin besinler de kemik ermesinden korunmak için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerdir.

Kemik erimesine ne iyi gelir?

Aşağıdaki gıdalar kemik erimesine karşı etkilidir:

– Kayısı

Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içerir.

– Süt

Kalsiyum, protein, B2-A-E-D vitaminleri, folik asit, fosfor ve demir kaynağıdır. Kalsiyum, D vitamini ve fosfor ile birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmek için çalışır.

– Soğan

Sarımsakla birlikte enfeksiyonlarla mücadele eder. Kükürt bileşimleri atardamarların zarar görmesini önler. Soğan kemik erimesini de önlüyor.

– Marul

Sütten bile daha fazla kalsiyum içeren marul, kemikleri güçlendirmek açısından en önemli sebzelerdendir. 100 gramında, küçük bir bardak sütün içinde bulunan kalsiyumdan daha fazlasına sahip.

– Brokoli

Mineral ve demir eksikliğini gideren brokoli; A, E ve C vitaminleri bakımından zengin olduğu ve yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kemik erimesine bire bir.

– Kuru Erik

Fenolik bileşikler ve bor elementi bakımından zengindir. Bor elementi kemik sağlığını koruyan, kemik erimesine karşı koruyucu özelliktedir.

– Badem

Badem yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Uzmanlar süt ile bademin beraber tüketilmesini önermektedir. Kemik sağlığını korumak için bademi de listenize ekleyebilirsiniz.

– Portakal gibi narenciyeler

C vitamini ve flavonoit yapısındaki bileşenler sebebiyle kemik sağlığı açısından önemlidir.

– Balık

Kemik erimesini önlemek için omega 3 açısından zengin olan yiyecekler tüketilmelidir. Omega 3 denildiğinde akıllara önce balık gelir. Balık tüketimi hem kalp sağlığını hem de kemik sağlığını destekler.

– Ispanak

Kas ve kemik oluşumunu desteklediği için ıspanak osteoporoz düşmanıdır.

Kemik erimesi hangi bitkiler iyi gelir? Görmek için TIKLAYINIZ