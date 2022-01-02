Kemik erimesine ne iyi gelir?
Kelimenin tam anlamıyla gözenekli kemik anlamına gelen osteoporoz, kemiğin yoğunluğunun ve kalitesinin azaldığı bir hastalıktır.
Doğru beslenerek kemik erimesinin önüne geçmek mümkündür.
Peynir ve diğer süt ürünleri kalsiyum bakımından zengindir. Bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuruyemiş, D vitamini içeren gıdalar ve tahıl bakımından zengin besinler de kemik ermesinden korunmak için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerdir.
Kemik erimesine ne iyi gelir?
Aşağıdaki gıdalar kemik erimesine karşı etkilidir:
– Kayısı
Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içerir.
– Süt
Kalsiyum, protein, B2-A-E-D vitaminleri, folik asit, fosfor ve demir kaynağıdır. Kalsiyum, D vitamini ve fosfor ile birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmek için çalışır.
– Soğan
Sarımsakla birlikte enfeksiyonlarla mücadele eder. Kükürt bileşimleri atardamarların zarar görmesini önler. Soğan kemik erimesini de önlüyor.
– Marul
Sütten bile daha fazla kalsiyum içeren marul, kemikleri güçlendirmek açısından en önemli sebzelerdendir. 100 gramında, küçük bir bardak sütün içinde bulunan kalsiyumdan daha fazlasına sahip.
– Brokoli
Mineral ve demir eksikliğini gideren brokoli; A, E ve C vitaminleri bakımından zengin olduğu ve yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kemik erimesine bire bir.
– Kuru Erik
Fenolik bileşikler ve bor elementi bakımından zengindir. Bor elementi kemik sağlığını koruyan, kemik erimesine karşı koruyucu özelliktedir.
– Badem
Badem yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Uzmanlar süt ile bademin beraber tüketilmesini önermektedir. Kemik sağlığını korumak için bademi de listenize ekleyebilirsiniz.
– Portakal gibi narenciyeler
C vitamini ve flavonoit yapısındaki bileşenler sebebiyle kemik sağlığı açısından önemlidir.
– Balık
Kemik erimesini önlemek için omega 3 açısından zengin olan yiyecekler tüketilmelidir. Omega 3 denildiğinde akıllara önce balık gelir. Balık tüketimi hem kalp sağlığını hem de kemik sağlığını destekler.
– Ispanak
Kas ve kemik oluşumunu desteklediği için ıspanak osteoporoz düşmanıdır.
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