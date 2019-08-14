"Kemerin ses getirsin" kampanyasına ünlülerden destek

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra ünlülerden de destek geldi.

Sanat, siyaset, spor ve medya dünyasından birçok isim çektikleri videoları "kemerinsesgetirsin" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ayrıca spor kulüpleri, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları, akademisyenler ve vatandaşlar da kampanyaya paylaşımlarıyla katkı sağladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazeteciler Ahmet Hakan ve Hakan Çelik, sanatçılardan Ferhat Göçer, Demet Akalın, Ceyhun Yılmaz, Haluk Levent, Alişan, Serdar Ortaç, Yusuf Güney, Kutsi, Davut Güloğlu ve Hande Yener "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek verdi.

Bakan Süleyman Soylu da kampanyaya destek vermiş, emniyet kemer takarken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.



- Çocuklara ödül var

İçişleri Bakanlığınca 09-31 Ağustos tarihlerinde çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü video yarışması düzenlendi.



Yarışma kapsamında aileleriyle seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını "#kemerinsesgetirsin" diye etiketleyerek "TrafikEgm" Twitter adresine göndermeleri isteniyor.



Gönderilen videolardan en çok beğeni alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.



Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.trafik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.