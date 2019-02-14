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Kemer’i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar’ı 22 gündür arama çalışmaları devam ederken, hortumun yaşandığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:47
Kemer’i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar’ı 22 gündür arama çalışmaları devam ederken, hortumun yaşandığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesinde 24 Ocak’ta yaşanan hortum felaketinde, içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar (20), çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Kemer Küçük Sanayi Sitesi içinde ortalığı birbirine katan hortumun bir görüntüsü bir esnaf tarafından çekilmiş ve yayınlanmıştı. Yaşanan felaket sırasında sanayi sitesinde bulunan bir vatandaş tarafından çekilen yeni görüntüde, hortumun Buse’nin annesiyle birlikte bulunduğu otomobili etkilediği noktanın üzerinde olduğu ve korkunç uğultularla her şeyi havalandırdığı görülüyor. Buse Acar’ın bu anlarda hortuma kapılarak herhangi bir yöne savrulma ihtimali akla gelirken, hortum görüntüsünün çekildiği noktanın, Buse’nin babasının işyerinin tam arkasında olduğu görülüyor.


Öte yandan, Kemer Sanayi Sitesi’ndeki işyerlerine ait az sayıda görüntülerden birinde insanların panikle korunmaya çalıştıkları görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntülerde, hortumu fark eden insanların kulaklarını tıkayarak yere çömeldikleri, kaçmaya çalıştıkları, fırtınanın güvenlik kameralarının yönünü çevirmesi, hortumun ortasında kalan bir otomobilin savrulan eşyalarla zarara uğraması görülüyor.


Kemer Küçük Sanayi Sitesi’nin güvenlik kameraları ve bazı işyerindeki kameralar, hortum Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiini vurduğu sırada devrilen yüksek gerilim hatları yüzünden yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle devre dışı kalmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:47
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