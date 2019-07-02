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Kemer’de ırmak temizliğine başlandı

Bartın Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Kemerköprü Mahallesi’nde ırmak temizleme çalışması yapılıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 17:30
Kemer’de ırmak temizliğine başlandı

Bartın Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Kemerköprü Mahallesi’nde ırmak temizleme çalışması yapılıyor.


Bartın Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü tarafından ortak araç ve ekipmanlar kullanılarak Kemerköprü altında biriken taş ve toprak temizleme çalışması yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Devlet su İşleri Müdürlüğü ve Bartın Belediyesi olarak aldığımız karar doğrultusunda Kemerköprü’nün altından geçen ırmak yatağında temizleme çalışması yapıyoruz. Kentimizin yoğun yağış aldığı dönemlerde yükselen ırmak suyu ile birlikte bölgede biriken taş ve toprak birikintileri, iş makineleri ve kamyon yardımı ile kaldırılıyor. Burada yaptığımız çalışma ile ırmak yatağını genişletmeyi ve suyun rahatlıkla akmasını sağlayacağız. Kısa zamanda çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Görevli personelimize işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:30
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