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Kemer’de alkol alıp 3 kişiyi yaralayan Sudanlı saldırgan, taciz iddialarından beraat etti

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde kaçak işçi olarak çalışırken 2’si çocuk 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılaması devam eden Sudanlı Dominic Ngor Angok (23), olayın geçtiği çevrede oturan 5 ev kadınını taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ise ilk duruşmada delil yetersizliğinden beraat etti.

17 Mart 2019 Pazar 13:38
Kemer’de alkol alıp 3 kişiyi yaralayan Sudanlı saldırgan, taciz iddialarından beraat etti

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde kaçak işçi olarak çalışırken 2’si çocuk 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılaması devam eden Sudanlı Dominic Ngor Angok (23), olayın geçtiği çevrede oturan 5 ev kadınını taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ise ilk duruşmada delil yetersizliğinden beraat etti. Şikayetçi kadınlar, "Serbest kalınca bizi bu kişiden kim koruyacak" diye sordu. Tutuklu olan sanığın 2’si çocuk 3 kişiyi yaralamasıyla ilgili dava ise devam ediyor.


1 Eylül’de Kemer Merkez Mahallesi’nde meydana gelen ve güvenlik kameralarına da yansıyan olayda biri 15 diğeri 6 yaşında iki kız çocuğunu yaralayan Dominic Ngor Angok, çocukları kurtarmak için gelen otel işletmecisi İrfan Bozdoğan’ı da başına taş vurarak ağır yaraladı. Olayın duyulmasından sonra, Sudanlı saldırganın 1 Eylül 2018 tarihinde 15 yaşındaki Ilgın Ç.’ye taşla saldırıp başından yaraladığı yerin yanında bulunan "Karadenizli Nazif Cihan Parkı" çevresinde oturan ve Türklerle evli bulunan Rus kökenli A.Y. (44), N.A. (37), İ.E. (42), Y.A. (41) ve Y.B. (44), şüphelinin bir süredir kendilerini taciz ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.



"Bu adam yüzünden evimizi taşıdık"


"Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişi huzurunu bozma" suçlamasıyla hakkında dava açılan Dominic Ngor Angok’un yargılandığı davanın ilk duruşmasında ifade veren kadınlardan N.A., yaşadıklarından sonra hala korktuğunu belirterek, "Gözlerimin içine aşırı derecede bakıyordu. Evimi de gözetlediğini gördüm. Korkuyorum. Kızım var 14 yaşında. Kızım da şahittir camdan evimi gözetliyordu. Bu yüzden Kiriş’e taşındık" dedi.



"Beni ve kızımı bakışlarıyla taciz etti"


Y.A. ise evlerinin yakınındaki parkta alkol veya uyuşturucu aldığını düşündüğü Sudanlının orada bulunmasından dolayı okula giden 3 çocuğuna zarar verebileceği endişesi yaşadığını, şüphelinin kendisini ve kızını bakışlarıyla taciz ettiğini söyledi.



Karşımda durup gülerek pantolonunu indiriyordu


İ.E. isimli kadın ise köpeğini gezdirmek için parka gittiğinde sanık Dominic Ngor Angok’un karşısına çıktığını söyledi ve "Aramızda 2 metre vardı. Köpek havladı, sanık bana bakıyor, gülümseyerek pantolonunu indiriyordu. Ben hemen köpeğimle oradan uzaklaştım" dedi.



Sallanarak üzerime geliyordu


Şikayetçi kadınlardan Y.B. ise ifadesinde, sanığın oturduğu yerden kendisine baktıktan sonra önünü kestiğini ileri sürerek, "Sanık sallanarak ve gülerek bana doğru geldi yüzüme, vücuduma ve bacaklarıma bakarak gözleriyle taciz etti. Ben korktum ve hemen oradan uzaklaştım" diye konuştu.



"Deli gibi bakıyordu gaza bastım"


A.Y. ise sanıkla otomobille evinin yakınına geldiğinde karşılaştığını söyledi. A.Y., "Cam açıktı. yüzüme baktı, deli gibi bakışlardı. Ben çok korktum, gaza basıp uzaklaştım" dedi.



Sudanlı sanık: "Kemer’de çok Afrikalı var, karıştırmış olabilirler"


5 kadın tarafından taciz iddiasıyla suçlanan Sudanlı sanık Dominic Ngor Angok ise SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmada verdiği ifadede kimseyi taciz etmediğini iddia etti ve "Hatırlamıyorum, kimseyi taciz etmedim bu suçlamaları kabul etmiyorum. Kemer’de fazlaca Afrikalı var müştekiler karıştırmış olabilirler" dedi.


Angok, hazırlıktaki ifadesinde, "Bazen içki içiyorum, içtiğim zaman ne yaptığımı hatırlamıyorum" şeklindeki sözleri hatırlatıldığında ise o ifadeyi verdiği sırada kendisini iyi hissetmediğini, ilk ifadesinde aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyledi.


İfadeleri verilmesinden sonra mahkeme, delil yetersizliği sebebiyle sanık Dominic Ngor Angok’un beraatine karar verdi.



Şikayetçi kadınlardan tepki: "Bizi kim koruyacak"


Duruşmada karar açıklandığında davacı kadınlardan Y.B. "Biz olayın geçtiği mahallede oturuyoruz. Bu adam serbest kaldığında bizi kim koruyacak?" diye sordu. Duruşmada verilen karar sonrasıdavacı kadınlar ve yakınları, "Bizim sanık hakkında iftira atmamızı gerektiren bir neden var mı? Karara itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.



Sudanlı, rapor için akıl hastanesine sevk edildi


Öte yandan, 2’si çocuk 3 kişiyi yaralamaktan aynı mahkemede yargılanan Dominic Ngor Angok’un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:38
  1. doğa

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