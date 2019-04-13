Kemer’de 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı Antalya’nın Kemer ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Göynük Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, Fatih Y. silahla bacağından, Yusuf K. ve Oktay O. da sert cisimle yaralanmışlardı. Olaydan sonra Kemer’de operasyon başlatan Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Ç., BülenT U., Mahir K., Hüseyin İ., Ali İhsan P. ve Kemal D. isimli şahısları gözaltına almıştı. Operasyonda, olayda kullanılan tabanca da ele geçirilmişti.

Olay jandarma bölgesinde meydana geldiği için jandarma karakoluna teslim edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından Kemer Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden Mahir K. ve Kemal D. serbest bırakıldı. 4 şüpheliden 3’ütutuklanma talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bülent U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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