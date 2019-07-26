Kemerburgaz’da imar affı fırsatçılarına göz açtırılmıyor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imar barışı uygulamasını fırsat bilerek Hazine arazileri üzerine kaçak yerleşimler yapanlara göz açtırmıyor.

Özellikle Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesinde Hazine arazisi üzerinde kaçak yapılaşmayı önlemek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İmar Barışı, 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen imara uygun olmayan kaçak yapıları kapsıyor. Bu tarihten önce yapılan ruhsatsız yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınabiliyor. Ancak 1 Ocak 2018 tarihinden sonra Hazine arazisine yapılan kaçak yapılar, 775 Sayılı Kanuna göre Zabıta ekipleri tarafından yıkılıyor.

“Vatandaşlar imar affı fırsatçılarına güvenmesin”

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İmar Affı fırsatçılarına güvenerek paralarını kaptıran ve dolandıranların sayısının da arttığını belirtiyor. 2018 yılı içerisinde ve 2019 yılında Hazine arazisi üzerine yapılan kaçak yapıların yıkıldığını belirten Zabıta yetkilileri “Bazı fırsatçılar İmar affını bahane ederek Hazine arazisi üzerine kaçak baraka, konteynır, kümes vb. yapıyor. Biz uydu görüntülerine de bakarak bu kaçak yapıların inşa tarihini belirliyoruz. Bu kişiler bazı vatandaşları da ’İmar Affı’ndan faydalanıyoruz’ yalanıyla, tapu vaadiyle kandırarak binlerce liralarını alıyorlar. Vatandaşlarımızın bu tür kişi ya da kişilere inanmamalarını, Belediyemize ya da Milli Emlak’a müracaat edip araştırıp sormadan hiçbir şekilde kimseye güvenip de para vermemelerini tavsiye ediyoruz. Hazine arazisine yapılan kaçak yapılar, 775 Sayılı Yasa’ya göre yıkılır. Biz Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken’in talimatıyla bu konuda her gün denetimler yapıyor ve kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yıkılan yerlere yeniden kaçak yapılaşma yapanlar için de cezai işlem uygulanıyor. Belediyemiz Zabıta, Fen işleri Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle işbirliği halinde bu fırsatçılara göz açtırmayacağız. Mart ayından bu yana 30’un üzerinde kaçak yapı yıkıldı” dediler.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, en son Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi Dere Sokak’ta mülkiyeti Milli Emlak’a ait olan arazi üzerinde ahşap malzemeden yapılmış dört adet kaçak ahşap yapının yıkımını gerçekleştirdi.