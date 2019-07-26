0553 313 94 23

Kemerburgaz’da imar affı fırsatçılarına göz açtırılmıyor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imar barışı uygulamasını fırsat bilerek Hazine arazileri üzerine kaçak yerleşimler yapanlara göz açtırmıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Kemerburgaz’da imar affı fırsatçılarına göz açtırılmıyor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imar barışı uygulamasını fırsat bilerek Hazine arazileri üzerine kaçak yerleşimler yapanlara göz açtırmıyor.


Özellikle Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesinde Hazine arazisi üzerinde kaçak yapılaşmayı önlemek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İmar Barışı, 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen imara uygun olmayan kaçak yapıları kapsıyor. Bu tarihten önce yapılan ruhsatsız yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınabiliyor. Ancak 1 Ocak 2018 tarihinden sonra Hazine arazisine yapılan kaçak yapılar, 775 Sayılı Kanuna göre Zabıta ekipleri tarafından yıkılıyor.



“Vatandaşlar imar affı fırsatçılarına güvenmesin”


Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İmar Affı fırsatçılarına güvenerek paralarını kaptıran ve dolandıranların sayısının da arttığını belirtiyor. 2018 yılı içerisinde ve 2019 yılında Hazine arazisi üzerine yapılan kaçak yapıların yıkıldığını belirten Zabıta yetkilileri “Bazı fırsatçılar İmar affını bahane ederek Hazine arazisi üzerine kaçak baraka, konteynır, kümes vb. yapıyor. Biz uydu görüntülerine de bakarak bu kaçak yapıların inşa tarihini belirliyoruz. Bu kişiler bazı vatandaşları da ’İmar Affı’ndan faydalanıyoruz’ yalanıyla, tapu vaadiyle kandırarak binlerce liralarını alıyorlar. Vatandaşlarımızın bu tür kişi ya da kişilere inanmamalarını, Belediyemize ya da Milli Emlak’a müracaat edip araştırıp sormadan hiçbir şekilde kimseye güvenip de para vermemelerini tavsiye ediyoruz. Hazine arazisine yapılan kaçak yapılar, 775 Sayılı Yasa’ya göre yıkılır. Biz Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken’in talimatıyla bu konuda her gün denetimler yapıyor ve kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yıkılan yerlere yeniden kaçak yapılaşma yapanlar için de cezai işlem uygulanıyor. Belediyemiz Zabıta, Fen işleri Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle işbirliği halinde bu fırsatçılara göz açtırmayacağız. Mart ayından bu yana 30’un üzerinde kaçak yapı yıkıldı” dediler.



Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, en son Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi Dere Sokak’ta mülkiyeti Milli Emlak’a ait olan arazi üzerinde ahşap malzemeden yapılmış dört adet kaçak ahşap yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli bayram kampanyası
    1. Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli..
    2. Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan..
    3. Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye..
    4. İzmir'de büyük yangın! Ekipler..
    5. "Meslek liseli olduk, sınıfları..
    6. Gram altın 259,9 lira seviyelerinde
    7. Eskişehir'de feci kaza: 13 yaralı
    8. İstanbul Rumeli Üniversitesi 18..
    9. Özbekistan ekonomisi yılın ilk..
    10. 12. sınıf öğrencisi babasına inat..
    11. Uyuşturucudan ölen genç için..
    12. Bu merkez kanser hastası çocukların ve..
    13. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan,..
    14. Asya borsaları
    15. Büyükkılıç, "Hayvancılığı desteklemeye..
    16. Tarihçi Nurullah Nehir Batının iki..
    17. Uzmanlar incirdeki dökülme olayını..
    18. Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin..
    19. Almanya'da iki anaokulu, Müslüman..
    20. Vizesiz seyahat turizm ve ticareti..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor