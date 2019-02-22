Kemerburgaz’da göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti Kemerburgaz’da doğalgaz boru hattı inşaatında çalıştıkları sırada oluşan göçük sonrası toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Kemerburgaz’da doğalgaz boru hattı inşaatında çalıştıkları sırada oluşan göçük sonrası toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.



Olay, saat 20.00 sıralarında Eyüp Kemerburgaz Abdulhamit Han Caddesi 1. Volkan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yapılan doğalgaz boru hattı inşaatında kazı çalışması yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Göçük sırasında işçi Fatih D. (30) toprak altında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde göçük altında kalan Fatih D.’nin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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