0553 313 94 23

Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor

Kemerburgaz’a 350 kişilik kapalı, 350 kişilik açık alanı ile toplamda 700 kişiye hizmet verebilecek düğün salonu yapılacak.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor

Kemerburgaz’a 350 kişilik kapalı, 350 kişilik açık alanı ile toplamda 700 kişiye hizmet verebilecek düğün salonu yapılacak. Düğün salonunda, gelin odası, idare, servis mutfağı ve açık otopark gibi bölümler bulunacak.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim kampanyasında halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı projelerini hayata geçirmeye başladı. Kemerburgaz sakinlerinden, bir düğün salonu yapılması yönünde gelen yoğun istekleri değerlendiren Başkan Deniz Köken, düğün salonu projesi hazırlattı. Modern ve özgün mimarisiyle büyük beğeni toplayacak proje, şehrin silüetine de ayrı bir anlam kazandıracak.


Modern düğün salonu 700 kişi kapasiteli olacak


Projeye göre Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Düğün Salonu, 6 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 350 kişilik kapalı, 350 kişilik açık alanı ile toplamda 700 kişiye hizmet verebilecek düğün salonunda, gelin odası, idare, servis mutfağı ve açık otopark gibi bölümler bulunacak. Kemerburgaz İtfaiye binasının yanındaki alana yapılacak düğün salonunun inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanacak ve Kemerburgazlıların hizmetine sunulacak.


Ekibiyle birlikte tüm mahalleleri dolaşarak gerçekleştireceği projeler konusunda etüd ve değerlendirmeler yapanBaşkan Köken, ilçe sakinlerinin en önemli ihtiyaç ve isteklerine öncelik verdiklerini, Kemerburgaz Düğün Salonu projesinin de acil yapılması gerekenler arasında yer aldığını söyledi.


Başkan Köken, “Seçim kampanyası süresince Kemerburgaz’da yaşayan vatandaşlarımızdan en çok talep aldığımız işlerden biri düğün salonuydu. O gün verdiğimiz sözü tutmak adına göreve başlar başlamaz harekete geçtik ve çalışmaları başlattık. Proje hazırlandı. Kemerburgaz’a çok modern ve güzel bir düğün salonu kazandıracağız. Projenin en kısa sürede yapılıp Kemerburgazlıların hizmetine sunulması için ekibimiz çalışıyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motorine 29 kuruş zam
    1. Motorine 29 kuruş zam
    2. Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis..
    3. Bozok Ailesi gözyaşları arasında..
    4. Mikail Özerler'den altın madalya
    5. Seçim sonrası Ali İhsan Yavuz'dan ilk..
    6. Aksu: “AK Parti birliğin, beraberliğin..
    7. Geleceğin şampiyonları Çanakkale’de
    8. BAKKA teknik destekli eğitimler devam..
    9. Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası
    10. Sakarya ve Bolu'daki trafik kazaları..
    11. Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    12. İOKBS sınav sonuçları ne zaman..
    13. Minibüs hattı bekleme durağında yangın..
    14. Grip şikayetiyle hastaneye götürülen..
    15. SANKO Park’tan hediye kampanyası
    16. Genç polis memuruna son tören
    17. Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her..
    18. Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen..
    19. Kumluca’da ilk defa evde kimlik..
    20. Binali Yıldırım, sandık başında..
    21. Bodrum’da plajda şortunu çıkaran..
    22. İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü..
    23. Makineye kolunu kaptırdı
    24. İŞKUR, sosyal çalışma programını..
    25. Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık..
    26. Başsavcı Balık’tan Vali Akbıyık’a veda..
    27. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son..
    28. Başkan Böcek Alanya’da sorunları..
    29. Avrupa şampiyonu güreşçilere coşkulu..
    30. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı