Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemer sıkma politikaları o ülkeyi de karıştırdı.. Binlerce kişi sokaklarda

Karayipler'deki Porto Riko'da binlerce kişi, kemer sıkma önlemlerine karşı gösteri düzenledi. Bölge alışılmışın dışında görüntülere sahne oluyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:25
Kemer sıkma politikaları o ülkeyi de karıştırdı.. Binlerce kişi sokaklarda

Gösteriye, emekli maaşlarındaki kesinti, eğitim-öğretimdeki aksama ve  Maria kasırgasından sonra yavaş yürütülen yeniden inşa çalışmalarına öfkeli  binlerce işçi, memur ve emeklinin yanı sıra başkent San Juan Belediye Başkanı  Carmen Yulin Cruz katıldı.

Protesto gösterisi sırasında yüzleri kapalı yüzlerce genç, polisle  çatışmaya girdi. Taş atan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik  mermiyle müdahale etti.

GÖSTERİCİLER VE POLİS MEMURLARI YARALANDI

Çatışmada bazı gösterici ve polis memurlarının yaralandığı belirtildi.

Porto Riko'da 11 yıl süren ekonomik durgunluktan çıkmak ve devletin 72  milyar dolar borcunu yeniden yapılandırmak için devreye sokulan kemer sıkma  önlemleri, orta sınıfı hedef aldığı, zenginleri etkilemediği gerekçesiyle  eleştiriliyor.

ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da 100 milyar dolar maddi hasara  yol açan Maria kasırgasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hala 30 bin aboneye  elektrik verilemiyor.

Ekonomistler, 3,3 milyon nüfuslu adada yoksulların oranının yüzde  45'ten 60'a yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:25
  1. Karayipler Porto Riko
  2. kemer sıkma politikası
  3. ekonomik kriz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim onayladı! Galatasaray'da Rolando sesleri
    1. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'da..
    2. Köpeğe kızdı hamile gelinini bıçakladı
    3. Patron çıldırdı! Asgari ücret bakın ne..
    4. Geleceğin tahkim avukatları yarıştı
    5. AK Partili Hayati Yazıcı'dan seçim..
    6. İki elebaşı Amerika'da görüntülendi!
    7. Sabah 4'te jandarma aradı hayatı..
    8. Bizim Toptan online satışı ikiye katladı
    9. Yıldız futbolcunın ayrılığı..
    10. Esporda dev işbirliği
    11. Geçişler durdu! Dev gemi İstanbul..
    12. Komşuda deprem! Onlarca kişi...
    13. Büyük değişiklik! Lig ikincisi artık..
    14. 5,5 milyonluk kârını 235 milyona çıkardı
    15. Aldıkları ödülü Mehmetçik'e bağışladılar
    16. Veriler açıklandı... Avrupa veled-i..
    17. Halka arzlar iştah kabartıyor
    18. İzmir'de deprem!
    19. Dünyanın en büyük inşaat gemisi..
    20. Bakan'dan borç yapılandırması..
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!