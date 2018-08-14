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Mustafa Gül kimdir? Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'den ABD'ye dolar tepkisi

Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül,ABD’nin Türkiye’ye dolar üzerinden savaş açmasına tepkisiz kalmadı. CHP Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, devletin kendi şahsına tahsisettiği lüks makam aracını hazineye bağışladı. Peki Türkiye’nin küresel kıskaca alındığı şu günlerde örnek davranış sergileyen Mustafa Gül kimdir?

14 Ağustos 2018 Salı 18:34
Mustafa Gül kimdir? Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'den ABD'ye dolar tepkisi

Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül,ABD’nin Türkiye’ye dolar üzerinden savaş açmasına tepkisiz kalmadı. CHP Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, devletin kendi şahsına tahsisettiği lüks makam aracını hazineye bağışladı. Peki Türkiye’nin küresel kıskaca alındığı şu günlerde örnek davranış sergileyen Mustafa Gül kimdir?

1961 yılında Kemer'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kemer'de, lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. 1995-1998 arası Güreş Federasyonu As Başkanlığı yaptı. Sivil toplum örgütlerinde kurucu başkanlık ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

İş hayatına turizm işletmeciliği ile başladı ve halen devam ediyor. 1994-1999 döneminde CHP'den aday olup Kemer Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 10 yıl aradan sonra 2009 seçimlerinde MHP’den Belediye Başkanı seçildi. 2014 seçimlerinde yine MHP’den Belediye Başkanlığına seçilerek 3. dönem Kemer Belediye Başkanlığına seçilmiş oldu. 2017 yılı mayıs ayında yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne transfer olmuştur ve halen CHP'den Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:34
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