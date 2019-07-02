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Keman Orkestrası’ndan yaz konseri

Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası “Yaz Konseri” ile müzikseverlere unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:16
Keman Orkestrası’ndan yaz konseri

Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası “Yaz Konseri” ile müzikseverlere unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.


Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Keman Orkestrası ‘Yaz Konseri’ni Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve çok sayıda sanatsever izledi. Buket Güzel şefliğinde gerçekleştirilen konserde izleyenler keyifli dakikalar yaşadı. 13 eserin seslendirildiği konserde İrem Bulut Karaburun ve Ümit Burak Tekinay solo şarkılarla konsere renk kattı. 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı Konser sona eren konser izleyenlerden büyük beğeni topladı.


Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Konyaatı’nda sanat dolu günlerin başladığını belirterek, “Bunun ilk uygulaması olarak her gün belediye hizmet binamızda müzik dinletisi var. Tüm vatandaşlarımızı müzikle karşılıyoruz. Sayın Semih Esen Başkanımız Konyaaltı’nda hep sanat olsun, sanat konuşulsun istedi. Sanata ve sanatçıya olan desteğimiz hep devam edecek. Güzel şeyler oluyor, tüm Türkiye’de güzel şeyler oluyor. Konyaaltı’nda da güzel şeyler olmaya devam edecek. Sizlerin desteği güzel işler başaracağız. Halkımızdan gelecek istek ve talepleri dikkate alıyoruz” dedi.


Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, konserinin sonunda şef Buket Güzel ve solistlere konser anısına çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:16
  1. konser
  2. sanat

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