0553 313 94 23

Kemalpaşa’da TOKİ müracaatları başlıyor

İZMİR (İHA) – Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede yapımı devam eden TOKİ konutları için müracaatları almaya başlayacaklarını söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:27
Kemalpaşa’da TOKİ müracaatları başlıyor

İZMİR (İHA) – Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede yapımı devam eden TOKİ konutları için müracaatları almaya başlayacaklarını söyledi.


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede yapımı devam eden 2 bin 500 konutluk projenin ilk etabı olan 679 konut ve 22 iş yeri için 5 Mart salı gününden itibaren müracaat almaya başlayacaklarını açıkladı. Başkan Uğurlu, müracaatların 29 Mart 2019 tarihinde de sona ereceğini vurguladı. Başkan Uğurlu, "679 Konut, 22 işyeri, 16 derslikli ilkokul, 16 derslikli ortaokul, cami ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bizim ve Kemalpaşalı hemşerilerimizin hayallerinden biri olan TOKİ konutları için 5 Mart salı gününden itibaren belediyemizde oluşturduğumuz TOKİ Başvuru ofisinden hem vatandaşlarımız bilgilendirilecek hem de müracaatlar alınacak" diye konuştu.


TOKİ projesinin toplamda 2 bin 500 konuttan oluştuğunu belirten Başkan Uğurlu, "Ancak, TOKİ projeyi etap etap yaparak hayata geçirecek. Bu kapsamda projenin ilk etabı olan 679 konut, altyapı ve çevre düzenleme işi en kısa sürede tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Tabi bundan önce müracaatlar alınacak. Konutların satış fiyatları ve sözleşme imzalama işlemlerine ilişkin detaylar ileri bir tarihte belirlenecek ve ilan edilecek. Konut satın almak için başvuruda bulunanların Kemalpaşa İlçe sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olması veya ilçemiz nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. Kemalpaşa Belediyesi olarak açmış olduğumuz TOKİ Başvuru ofisinden vatandaşlarımız daha detaylı bilgi alabilirler" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    1. Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    2. Sudan'da Demokratik Birlik..
    3. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    4. Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday..
    5. "Avrupa'nın en yeni ve en modern spor..
    6. Hasan Kartal: “11 kişi oynasaydık..
    7. Batman’da PKK’lı teröristlere ait..
    8. 26. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı
    9. Havzalılar geleneksel tirit gecesi
    10. Ersun Yanal: “Haftaya damgamızı..
    11. Maçın ardından
    12. Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Hububat sektörü iş dünyası..
    14. Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2..
    15. İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye..
    16. Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole..
    17. Kemalpaşa’da TOKİ müracaatları başlıyor
    18. Genç Başkan, gençlerle buluştu
    19. Snowkite Dünya Kupası
    20. Muğla'da evde yangın: 1 ölü
    21. Başkan Özdemir: "Diğer adaylara göre..
    22. İsrail’e "AA foto muhabirini serbest..
    23. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı..
    24. Bakan Kasapoğlu: “Dünyanın, en yeni,..
    25. Uğur Işılak Gümüşhane'de konser verdi
    26. Vedat Muriç: “Kendi adımıza..
    27. Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü..
    28. "Milletin emrinde olanlar yine..
    29. CHP Tunceli il başkanı istifa etti
    30. Soldado: “Taraftarın desteğiyle 3..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı