Kemaliye’de yaz temel eğitim kampı kuruldu

Dağcılar yaz temel eğitimi için Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kamp kurdu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında bulunan yaz temel eğitimi Erzincan Kemaliye’de yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen yaz temel eğitim kampına katılan dağcılar, Kemaliye Bayraktepe’de kamp kurmak için Erzincan’a geldi. Yaklaşık 150’ye yakın dağcı kamp kurdukları Kemaliye’de 1 hafta boyunca dağcılık kamp, öncelikle kamp bilgisi, tırmanma, ip düğümleri ve hayati idame denilen dağcılık eğitimlerini alacak.

Erzincan’a Ankara’dan katılan bir dağcı, “Kampta sanırım ip düğümlerini öğreneceğiz tırmanış için. Tırmanışları, temel eğitimleri göreceğiz. Dağcılığı çok istiyorum. Doğayı seviyorum. Tırmanmak bana keyif veriyor.” dedi.

Yaz temel eğitimi kampı için gelen dağcıları ziyaret eden Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, ilçeyi kültür ve doğa turizmi şehri yapmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.