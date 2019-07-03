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Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri nefes kesen görüntülerle sona erdi

Bu sene 40’ıncısı düzenlenen ve 3 gün süren Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenlikleri adeta nefes kesen görüntülerle sona erdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:49
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri nefes kesen görüntülerle sona erdi

Bu sene 40’ıncısı düzenlenen ve 3 gün süren Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenlikleri adeta nefes kesen görüntülerle sona erdi.


Yukarı Fırat havzasının merkezinde yer alan Kemaliye ilçesi, eşsiz doğası ve sahip olduğu özgün kent kimliği ile Erzincan’ın turizme açılan kapılarından biri. Kemaliye aynı zamanda Tarihi Kentler Birliğinin kurucu üyelerinden birisi. Erzincan ve Kemaliye’nin tanıtımı için bugüne kadar çok önemli gelişmelere vesile olan Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinin 40’ıncısı bu yıl yine ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi görecek nitelikteki sportif ve kültürel etkinliklerle birlikte gerçekleşti.


Erzincan Valiliğinin katkı ve himayeleriyle düzenlenen şenlikler, Kemaliye Kaymakamlığının katkılarıyla Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) ve Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Şenliğin ana temaları her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Özgür kültür ziyafeti, doğa sevgisi ve kardeşlik’ oldu.


3 gün süren şenlikler sırasında doğal güzellikleriyle de öne çıkan Kemaliye’de bulunan ve dünyanın en görkemli kanyonlarından biri olan Karanlık Kanyon ilgi gördü. Türkiye’de bir ilk olarak başlayan Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleştirilen ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen basejump atlayışları ve wingsuit etkinliği izleyenlerin adeta nefesini kesti. Renkli görüntülere sahne olan şenlik sona erdi.


3 gün süren Uluslararası 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinde wingsuit etkinliği, dağ bisikleti yarışları, basejump etkinliği, TKF Dragon yarışları, fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları, tırmanış yarışması, konser ve doğa sporları yer aldı.


Kemaliye Şenlik Koordinatörü Feridun Çelikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kemaliye’yi Türkiye’nin vitrininde tutmak için bu sene Uluslararası 40’ıncı Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliklerini gerçekleştirdik. Herhangi kaza yaşanmadan şenlik sona erdi. Amacımız doğa sporlarında turizm alanında bir farkındalık oluşturmak. Rahmetli eski Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu bu günleri görseydi gurur duyardı" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:49
  1. doğa
  2. kültür
  3. fotoğraf

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