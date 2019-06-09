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Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğinin program içeriği belli oldu

Uluslararası 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği 29 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak.

09 Haziran 2019 Pazar 11:07
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğinin program içeriği belli oldu

Uluslararası 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği 29 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Birçok doğa sporunun gerçekleşeceği şenliğin program içeriği açıklandı.


Doğu’nun saklı Cenneti Kemaliye, 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazırlanıyor. Bu seneki şenlik 29 Haziran - 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kemaliye Kaymakamlığının katkılarıyla Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı ve Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Uluslararası 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinin program içeriği şöyle açıklandı:


“28 Haziran 2019 Cuma. Kemaliye’ye varış ve yerleşme


29 Haziran 2019 Cumartesi


07:00 - 08:00 Wingsuit etkinliği“ Cennette açılan kapı” platformundan, Via Ferrata zirve. 08:30 - 09:30Ömür Haznedar Halk Yürüyüşü Mani Yolu- Via Ferrata başlangıcına. 09.30 - 10.00 konuklara ve basına bilgilendirme şehir kulübü. 10.00 - 10.30 şenliklerin resmi açılış töreni (çelenk koyma) belediye yanı. 10:30 - 11:30 Kemaliyeli Gençler “Hasan Basri Bozkurt” Dağ Bisikleti Yarışları bahçe. 13:00 - 15:00“Sırat on Fırat”hattından Ian Flanders basejump etkinliği Karanlık Kanyon. 14:00 - 15:00 TDF ”İsmail Kasap” Tırmanış Yarışması Seyit Ali Parkı. 14.00 - 16.00 TKF Dragon yarışları / Şırzı Köprüsü (KEDOSK). 16:00 - 19:00Sıladan gurbete, gurbetten sılaya fotoğraf sergisi resmi açılışı Bağıştaş Tren İstasyonu. 21:00 Erkan Oğur -İsmail Demircioğlu konseri halı saha.


30 Haziran 2019 Pazar


07:00 - 08:00 Wingsuit etkinliği“ Cennette açılan kapı” platformundan Via Ferrata zirve. 07.00 - 12.00 Via Ferratatırmanışı, KEDOSK rehberleri eşliğinde. 09.30 - 12.00 TKF Dragon yarışları/ Şırzı Köprüsü (KEDOSK). 10:00 - 16:00Kemaliyeli Çocuklarla Atölye çalışmaları Kemaliye merkez (Batik/ Uçurtma). 13:00 - 17:00 “Sırat on Fırat” kablo hattından Ian Flanders basejump etkinliği. 14:00 - 15:00TDF ”İsmail Kasap” Tırmanış Yarışması Seyit Ali Parkı. 17:00 - 19:00Prof. Dr. Ali Demirsoy Konferansı, HAAMYO Doğa Tarihi Müzesi bahçesi. 21:00 Cengiz Yurtseven Konseri halı saha.


01 Temmuz 2019 Pazartesi


07:00 - 08:00 Wingsuit etkinliği“ Cennette açılan kapı” platformundan,Via Ferrata zirve. 10:00 - 16:00Kemaliyeli Çocuklarla Atölye çalışmaları,Kemaliye Merkez (Batik/ Uçurtma). 13:00 - 17:00 “Sırat on Fırat” hattından Ian Flanders basejump etkinliği,Karanlık Kanyon. 17:00 - 18:00 Lütfi Özgünaydın,”Kemaliye” Kültürü ve Fotoğrafı üzerine Söyleşi AKM. 18.00 -19.00 Prof.Dr. Fahrettin Keleştimur Kon.”Bilimsel Zihniyete Eleştirel Bir Bakış”AKM


21:00 Barış Polat Konseri halı saha


02 Temmuz 2019 Salı


07:00 - 19:00 Çemişgezek Gezisi (Ücretli 80 kişi ile sınırlı kontenjan). 20:00 - 21:00 şenliklerin değerlendirmesi AKM


03 Temmuz 2019 Çarşamba


Kapanış ve Kemaliye’den ayrılma.


Öte yandan şenlikle ilgili programın hava koşullarına göre saatlerinin değişebileceği notunda bulunularak, “Kültür ve Doğa Sporları Şenliğimizde program akışı ve etkinlikler de hava koşulları nedeni ile değişiklikler oluşabilir, Belediye hoparlörlerinden yapılacak duyuru ve uyarıları dikkate almanızı rica ederiz.


Çemişgezek gezisine tekne ile gidenler otobüsle dönecek, otobüsle gidenler tekne ile dönecek olup, böylelikle farklı güzergahlardan geçilmiş olacaktır.” denildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:07
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