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Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor

Uluslararası 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği yarın başlıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:07
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor

Uluslararası 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği yarın başlıyor.


Doğu’nun saklı cenneti Kemaliye, 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazır. Bu seneki şenlik 29 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinde wingsuit etkinliği, dağ bisikleti yarışları, basejump etkinliği, TKF Dragon yarışları, fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları, tırmanış yarışması, konser ve doğa sporları yer alacak.


Şenliğe yurt dışından da gelecek çok sayıda sporcu katılacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:07
  1. doğa
  2. kültür
  3. fotoğraf

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