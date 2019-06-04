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Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman’dan bayram mesajı

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

04 Haziran 2019 Salı 00:56
Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman’dan bayram mesajı

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Karaman, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en yüksek düzeyde yaşandığı bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayramlardır.


Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, dostluk duygularının güçlendiği; dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; insanların kaynaşmasına ve barışın tesisine aracılık eden ulvi ve müstesna günlerdir. Özellikle yaşlılarımızın ve kimsesiz çocuklarımızın yüzlerini güldürerek, gönüllerini almalıyız. Umutların yeşerdiği, iyilik ve güzelliklerin filizlendiği bayramlar, el ele vermenin, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin vesilesidir.


Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özellikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece daha güzel günlere ulaşacağımıza şüphe yoktur. Bu duygularla Ramazan Bayramınızı en samimi duygularımla kutlar, barış, sevgi, kardeşlik, dostluk ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmanızı temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 00:56
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