0553 313 94 23

Kemaliye Belediye Başkanı Karaman’dan 15 Temmuz mesajı

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:25
Kemaliye Belediye Başkanı Karaman’dan 15 Temmuz mesajı

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Karaman mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Türk milleti tarih boyunca birçok badireler atlatmış, çok çetin mücadelelerde bulunmuştur. Vatan bildiği topraklarda yaşarken, geleceğini kurarken yaşadığı toprakları namus bilmiş ve bu uğurda canını vermekten asla ve asla çekinmemiştir. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmış birlikte yaşadığı toplumlarla gönül bağı kurmuş, hak ve adaletle mücadele etmiş, bir olmuş diri olmuştur. Bu aziz millet, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda yekvücut halinde olmayı bilmiş, Malazgirt’te, Çanakkale de olduğu gibi birlikte tüm zorlukların üstesinden iman gücüyle birlikte gelmeyi Allah’ın izniyle başarmıştır. Nitekim 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, hava da ki uçağa kafa tutan, ruh aynı ruhtur. Bu ruh, hainlere karşı tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya meydan okumuştur.15 Temmuz gecesi hainlere karşı devletinin yanında olan tüm vatandaşlarımız yekvücut olmuş milli şair Mehmet Akif’in dediği gibi "Âsım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." diyerek namusu olan devletini, milletini cansiperane savunmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle FETÖ/PYD terör örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde, devletinin, milletinin istiklali ve istikbali için canı ortaya koyan aziz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Tüm terör örgütlerini, teröre yardım ve yataklık yapanları lanetliyorum. Allah ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü daim kılsın.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküdarlılar 15 Temmuz şehitlerini Çengelköy’de andı
    1. Üsküdarlılar 15 Temmuz şehitlerini..
    2. Atama kararı Resmi Gazete'de
    3. Bayburt’ta Şehit Kadınlar İffet Anıtı..
    4. Bayburt protokolü şehit ailelerini..
    5. Kemaliye Belediye Başkanı Karaman’dan..
    6. Erzincan’da yükümlüler şehit..
    7. ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik..
    8. Ruhani'den çarpıcı açıklama: İran-Irak..
    9. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    10. Kendisine baltayla saldıran baba ve..
    11. FETÖ’nün karanlık yüzünü anlatan..
    12. Bekçilik sınav sonuçları ne zaman..
    13. Basketbolda genç kızlar Avrupa..
    14. Konteyner gemisi limana çarptı
    15. Şehit evlerinde yas var
    16. Rize’de düğün yemeğinden zehirlenen..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2019
    18. Günde 10 kiraz yerseniz bakın ne..
    19. Rusya'da protestocular gözaltına alındı
    20. 15 Temmuz'da bankalar, hastaneler açık..
    21. Hakkari şehidi Ordu’da
    22. Giresun’daki kazada ölenlerin..
    23. Vali Baruş: İhanet karşısında eşsiz..
    24. Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsoru..
    25. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih..
    26. 15 Temmuz Londra'da anlatıldı
    27. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa..
    28. Şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz..
    29. Başkan Tekin’in ’’15 Temmuz Demokrasi..
    30. İsveç’te paraşütçüleri taşıyan uçak..
    ABD Enes Ünal'a vize vermedi! "Nedenini..."
    ABD Enes Ünal'a vize vermedi! "Nedenini..."
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki: Eğitimi il başkanları değil MEB yönetir
    Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki: Eğitimi il başkanları değil MEB yönetir
    Fransa'da Sarı Yelekler'in protestosu 35. haftada
    Fransa'da Sarı Yelekler'in protestosu 35. haftada
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı