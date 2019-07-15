Kemaliye Belediye Başkanı Karaman’dan 15 Temmuz mesajı

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karaman mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milleti tarih boyunca birçok badireler atlatmış, çok çetin mücadelelerde bulunmuştur. Vatan bildiği topraklarda yaşarken, geleceğini kurarken yaşadığı toprakları namus bilmiş ve bu uğurda canını vermekten asla ve asla çekinmemiştir. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmış birlikte yaşadığı toplumlarla gönül bağı kurmuş, hak ve adaletle mücadele etmiş, bir olmuş diri olmuştur. Bu aziz millet, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda yekvücut halinde olmayı bilmiş, Malazgirt’te, Çanakkale de olduğu gibi birlikte tüm zorlukların üstesinden iman gücüyle birlikte gelmeyi Allah’ın izniyle başarmıştır. Nitekim 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, hava da ki uçağa kafa tutan, ruh aynı ruhtur. Bu ruh, hainlere karşı tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya meydan okumuştur.15 Temmuz gecesi hainlere karşı devletinin yanında olan tüm vatandaşlarımız yekvücut olmuş milli şair Mehmet Akif’in dediği gibi "Âsım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." diyerek namusu olan devletini, milletini cansiperane savunmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle FETÖ/PYD terör örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde, devletinin, milletinin istiklali ve istikbali için canı ortaya koyan aziz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Tüm terör örgütlerini, teröre yardım ve yataklık yapanları lanetliyorum. Allah ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü daim kılsın.”