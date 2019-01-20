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Kemalistlerin yakasından düş artık Yılmaz! Fiyatı gören küplere bindi

Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal'i istismarına kemalistlerde tahammül edemez hale geldi. Son olarak Kırmızı Yedi Yayınevi'nden 'özel baskı' adı altında çıkan Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabına 2500 TL fiyat biçilmesi büyük tepki çekti.

20 Ocak 2019 Pazar 14:01
Kemalistlerin yakasından düş artık Yılmaz! Fiyatı gören küplere bindi

 yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal'i istismar ederek yazdığı kitaplar üzerinden para kazanmaya devam ediyor.

Kemalistleri gazlayarak Mustafa Kemal üzerinden reklamını yapan Özdil, Mustafa Kemal'le ilgili yazdığı onlarca kitapla da büyük gelir elde ediyor.

Fiyatı gören Kemalistler şok oldu

Özdil, kazandığı paralardan gözü doymamış olacak ki şimdi de 'Mustafa Kemal' adlı kitabının özel baskısını çıkarttı. Ancak Özdil, kitabına biçilen 2500 TL'lik fiyat ile Kemalistleri bile çileden çıkardı.

Yılmaz Özdil 'Atatürk soygunu'na son sürat devam ediyor!

Kırmızı Yedi Yayınevi 'özel baskı' adı altında Özdil'in 'Mustafa Kemal' adlı kitabına 2500 TL gibi uçak bir fiyat vererek Twitter sayfasından reklam yayınladı. Özdil'in Mustafa Kemal'i istismarına bu zamanada kadar ses çıkarmayan Kemalistler kitabın yeni fiyatını görünce küplere bindi.

Paylaşımın altına yorum yapan Kemalistler Özdil'i Mustafa Kemal'i sömürmekle suçladı.

İşte gelen tepkilerden bazıları;

 

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 14:01
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