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Kemalistlerin hayalindeki Atatürk, bugünkü Recep Tayyip Erdoğan!

Solcuların idolü Levent Kırca'nın yıllar önce çektiği "Olacak O Kadar" adlı komedi programında yayınlanan bir skeçte Türkiye’nin kalıplaşmış sorunlarına Mustafa Kemal’in çare bulduğu propagandası yapılmıştı. Ancak zaman söz konusu programda Mustafa Kemal’e atfedilen başarıların hepsini Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiğini gösterdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:32

Gezi kalkışması sırasında da kışkırtıcı bir rol üstlenen ve 2015 yılında ölen solcuların önde gelen isimlerinden ‘komedyen’ Levent Kırca’nın yıllar önce hazırlayıp sunduğu ‘Olacak O Kadar’ isimli programda bir skeç yayımlanmıştı. Onuncu Yıl Marşı’nın fon müziği olarak kullanıldığı skeçte kemalistleri gazlamak adına vesayet dönemi Türkiye’sinin kalıplaşmış sorunlarına mezarından dirilip kalkan Mustafa Kemal’in çare olduğu propagandası yapılmıştı.

Kemalist propaganda yapmışlardı

Söz konusu skeçte çeşitli şikayetlerle karakola gidenlerin anlatımları ile bir robot resim çiziliyor. Şikayetçiler "Susurluk davasında suçluların dışarı çıkartılmasından", "Hastaların tedavi masrafı sebebi ile hastanelerde rehin tutulmasından", "Dolar kuru üzerinden ev kiralanmasından", "Oldu bittiye getirilerek ülke varlıklarının çarçur edilmesinden" şikayetçi oluyor. Hepsi de gaipten gelen birisinin bu sorunları ortadan kaldırdığını söylüyor ve tarifleriyle bir robot resim çiziliyor.

"Kemalistlerin hayalindeki Atatürk, bugünkü Recep Tayyip Erdoğan"

Skecin sonunda ise robot resimdeki kişinin Mustafa Kemal olduğu gösterilerek Kemalist propaganda yapılıyor. Ancak skeçte dile getirilen  Türkiye’nin sorunlarının hepsi kemalist düşüncenin hakim olduğu vesayet döneminde değil, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı döneminde  çözüldü.

Skeçle ilgili "Kemalistlerin hayalindeki Atatürk, tam da bugünkü Recep Tayyip erdoğan" yorumları yapıldı.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 12:32
  1. Olacak O Kadar
  2. Levent kırca
  3. Mustafa Kemal Atatürk
  4. Kemalist
  5. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. AK Parti

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