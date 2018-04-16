Kemalistlerden muhteşem hizmet! Görünmeyen M. Kemal büstü yaptılar

13 kişinin katıldığı yürüyüşte kulüp üyeleri, Denizli'nin en yüksek ikinci dağı olan Akdağ'a Atatürk büstünü yerleştirmek için dün tırmanış gezisi düzenledi.



BÜSTÜN ATILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER AMA DAHA BETERİNİ YAPTILAR

Geçen ay bir Atatürk büstünün Hamam Mahallesinde kurutma kanalına atılmasına tepki gösteren STK’lardan biri olan AKİDAK bu hafta sonu yaptığı organizasyonla Atatürk heykeli dikti.



TIRMANIŞ TAM 4 SAAT SÜRMÜŞ



Dernek üyelerinin katıldığı tırmanış 4 saat sürdü. 2 bin 447 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine ulaşan dernek üyeleri, önce beton blok inşa etti ardından da Atatürk'ün büstünü yerleştirdi.



"HAK ETTİĞİ YERE KOYDUK"



AKİDAK Başkanı Erkan Atilla, "Ege bölgesinin en yüksek ikinci dağı olan Akdağ'ın zirvesine Atatürk büstünü diktik. Atatürk'ü en yükseğe, hak ettiği yere koyduk." dedi.