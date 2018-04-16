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Kemalistlerden muhteşem hizmet! Görünmeyen M. Kemal büstü yaptılar

Kemalistlerin M. Kemal büstü dikme yarışı tüm hızıyla devam ediyor... Son olarak Denizli'de şehrin en yüksek ikinci dağı olan Akdağ'a dikilen büst, küçüklüğü sebebiyle alay konusu oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:23
Kemalistlerden muhteşem hizmet! Görünmeyen M. Kemal büstü yaptılar

13 kişinin katıldığı yürüyüşte kulüp üyeleri, Denizli'nin en yüksek ikinci dağı olan Akdağ'a Atatürk büstünü yerleştirmek için dün tırmanış gezisi düzenledi.

BÜSTÜN ATILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER AMA DAHA BETERİNİ YAPTILAR

Geçen ay bir Atatürk büstünün Hamam Mahallesinde kurutma kanalına atılmasına tepki gösteren STK’lardan biri olan AKİDAK bu hafta sonu yaptığı organizasyonla Atatürk heykeli dikti.

TIRMANIŞ TAM 4 SAAT SÜRMÜŞ

Dernek üyelerinin katıldığı tırmanış 4 saat sürdü. 2 bin 447 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine ulaşan dernek üyeleri, önce beton blok inşa etti ardından da Atatürk'ün büstünü yerleştirdi.

"HAK ETTİĞİ YERE KOYDUK"

AKİDAK Başkanı Erkan Atilla, "Ege bölgesinin en yüksek ikinci dağı olan Akdağ'ın zirvesine Atatürk büstünü diktik. Atatürk'ü en yükseğe, hak ettiği yere koyduk." dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 17:23
  1. Denizli
  2. denizli
  3. atatürk
  4. büst

YORUM YAZ

  • SelahaddinSelahaddin21 dk önce
    Bizim kemalist paganlarda hic akil yok. Olusturun bir fon. Gonderin murettabati Ay'a. Diksinler oraya Agri Dagi buyuklugunde bir heykel. Ozledikce kaldirsinlar baslarini yukari. Diksinler gozlerini heykellerine. Yapsinlar alisageldikleri rituellerini. Dunyanin her yerinden gorulecegi gibi, ola ki, medeniyet girmemis ilkel bazi bolgelerin iptidailerinin de kalbinde Ay'daki heykele muhabbet olusur, onlar da benzer ritueller icat ederler.
  • Osman GüngörmüşOsman Güngörmüş52 dk önce
    Biri bu putperestliğe son versin, bize bir İbrahim lazım, babasının yaptığı putları kıracak.
  • mehmetmehmet54 dk önce
    Allah akıl fikir versin: :))
  • abdoabdo57 dk önce
    neredeyse tapacak bu ... chpkklılar
  • OsmanOsman57 dk önce
    Eee saldıran oldukca ataya biz daha cok büst dikeriz vatanımıza atamıza sahip çıkmaya devam allahın izniyle
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