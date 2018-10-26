Kemalistler bir kez daha kandırıldı! İşte o fotoğrafın aslı

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Yandaşları tarafından ne denilirse yutan Kemalistler her zamanki gibi bir kez daha kandırıldı. "Atatürk Yürekli Kız" isimli bir sosyal medya hesabının paylaştığı bir yalana Kemalistler binlerce beğeni yağdırdı.

Günün Yalanları isimli hesabı Kemalistlerin "ABD'de Obama'nın katıldığı bir programda Atatürk'ün dünyanın en iyi lideri seçildiği" iddiasını çürüten bir paylaşımda bulundu. Görselin orjinalinin 12 Şubat 2018 tarihli Washington Smithsonian Ulusal Galerisi'nde eski ABD başkanı Barack Obama'ya kendi portresinin sunulduğu görüldü.

İşte orjinal fotoğraf: