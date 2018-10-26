Kemalistler bir kez daha kandırıldı! İşte o fotoğrafın aslı
Kemalistleri çeşitli yalanlarla kandıran hesapların bir yalanı daha çürütüldü. "ABD'de Obama'nın katıldığı bir programda Atatürk'ün dünyanın en iyi lideri seçildiği" iddiasının yalan olduğu ortaya çıkınca Kemalistlerin sevinçleri kursaklarında kaldı.26 Ekim 2018 Cuma 17:46
yeniakit.com.tr
Yandaşları tarafından ne denilirse yutan Kemalistler her zamanki gibi bir kez daha kandırıldı. "Atatürk Yürekli Kız" isimli bir sosyal medya hesabının paylaştığı bir yalana Kemalistler binlerce beğeni yağdırdı.
Günün Yalanları isimli hesabı Kemalistlerin "ABD'de Obama'nın katıldığı bir programda Atatürk'ün dünyanın en iyi lideri seçildiği" iddiasını çürüten bir paylaşımda bulundu. Görselin orjinalinin 12 Şubat 2018 tarihli Washington Smithsonian Ulusal Galerisi'nde eski ABD başkanı Barack Obama'ya kendi portresinin sunulduğu görüldü.
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