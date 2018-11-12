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Kemalistler cinnet geçirdi! "Kapatalım İmam Hatipleri, asalım bütün hocaları"

'Dediğim dedik, astığım astık' kemalistlerin korkunç zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Müslümanlara kin kusan bir grup küstah "Kapatalım bütün İmam Hatipleri, asalım bütün hoca ve müritleri" diyerek sloganı attı. "Mustafa Kemal’e hakaret" gerekçesiyle tutuklamalar yapılırken, Müslümanları asmaktan bahseden "duyarlı Müslümanları imha timi" dışarıda ellerini kollarını sallayarak geziyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:04

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Özgürlük anlayışları 'kendi özgürlükleri' kadar olan kemalistler cinnet getirdi, Müslümanları asmakla tehdit etti. Türkiye'de Mustafa Kemal'e hakaret iddiasıyla tutuklamalar devam ederken, kemalistler de iyice şımararak Müslümanlara karşı azıttı. 

Kemalistlerin gözü döndü: Asalım bütün hoca ve müritleri!

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir grup gözü dönmüş kemalist "Kapatalım bütün İmam Hatipleri, asalım bütün hoca ve müritleri” diyerek sloganı atıyor.  Üstelik de bu kişiler ellerini kollarını sallaya sallaya gezmeye devam ediyor.

Duyarlı Müslümanları imha timi!

Fanatik Kemalistler bu tarz kışkırtıcı videolarla duyarlı Müslümanları galeyana getirme gayreti içerisinde. Muhtemel bir fiili tepkide ise sol medyanın da desteğini arkasına alarak "Müslümanlar bize saldırıyor" yaygarası kopartacaklar. Bu görev için adeta 'duyarlı Müslümanları imha timi' kuran kemalistler toplumu da kutuplaştıracak tehlikeli adımlar atıyor.

Duyarlı Müslümanları imha timi harekete geçti... Provokasyona dikkat!

Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında "Atatürk ilah değildir" diyen üniversite öğrencisi Emine Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak sosyal medyada İslam’a, Peygambere,Müslümanlara ve Müslümanların dini değerlerine kin kusan yüzlerce video mevcut. Kendinden olmayanlara kin kusan bu kişilere karşı yargının harekete geçmemesi tepki topluyor.

Dine küfredenler neden tutuklanmıyor?

Bu skandal videolardaki ırkçı söylemler, Mustafa Kemal’e haraket eden kişiye karşı gösterilen tepki kadar gündem olmuyor. Bir grup gözü dönmüş Kemalistin "Mustafa Kemal Paşam ne istersen iste benden. İstersen ayıralım dinle devlet işlerini. İstersen asalım bütün hoca ve müritleri, istersen kapatalım bütün imam hatipleri” sözleri karşısında yetkililerin harekete geçmemesi tepki topladı.

Kamuoyu şu soruları merak ediyor; Mustafa Kemal’i kullanarak dini değerlere saldıran bu kişilere gereken ceza verildi mi? Irkçılığı körükleyen bu kişiler yargı önüne çıkarıldı mı? Atatürk’e haraket ettiği gerekçesiyle linç girişimine tabi tutulanlar kadar dini değerlere küfredenlere de yargıya hesap vermeli değil mi?

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:04
  1. Edirne
  2. Mustafa Kemal Atatürk
  3. hakaret
  4. Müslüman
  5. imam hatip
  6. slogan

YORUM YAZ

  • ihsan kayaihsan kaya30 dk önce
    Biz sesimizi cikartmazsak bunlar kudurur boyle...15 temmuzda hepsi fare gibi saklaniyordu.korkudan...
  • Murat ÖztürkMurat Öztürk36 dk önce
    Hiç kimse ne bana ne aileme ne de diğer Müslüman kardeşlerime hakaret edemez. Tüm bu hakaretleri görüp işlem yapmayanlar da aynı hakaretlere ortak olurlar.
  • Emre sağlamEmre sağlam41 dk önce
    ... kom.nist faşis.ler
  • maraşlımaraşlı42 dk önce
    Hoşt hoştun şımarık soytarılar , it ürür kervan yürür
  • Neden????Neden????45 dk önce
    Neden??? Mart ayında alacaklar cevabını...
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ47 dk önce
    ...kaşınıyo gene  ...soyları ve sahipleri
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