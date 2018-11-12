Kemalistler cinnet geçirdi! "Kapatalım İmam Hatipleri, asalım bütün hocaları"

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Özgürlük anlayışları 'kendi özgürlükleri' kadar olan kemalistler cinnet getirdi, Müslümanları asmakla tehdit etti. Türkiye'de Mustafa Kemal'e hakaret iddiasıyla tutuklamalar devam ederken, kemalistler de iyice şımararak Müslümanlara karşı azıttı.

Kemalistlerin gözü döndü: Asalım bütün hoca ve müritleri!

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir grup gözü dönmüş kemalist "Kapatalım bütün İmam Hatipleri, asalım bütün hoca ve müritleri” diyerek sloganı atıyor. Üstelik de bu kişiler ellerini kollarını sallaya sallaya gezmeye devam ediyor.

Duyarlı Müslümanları imha timi!

Fanatik Kemalistler bu tarz kışkırtıcı videolarla duyarlı Müslümanları galeyana getirme gayreti içerisinde. Muhtemel bir fiili tepkide ise sol medyanın da desteğini arkasına alarak "Müslümanlar bize saldırıyor" yaygarası kopartacaklar. Bu görev için adeta 'duyarlı Müslümanları imha timi' kuran kemalistler toplumu da kutuplaştıracak tehlikeli adımlar atıyor.

Duyarlı Müslümanları imha timi harekete geçti... Provokasyona dikkat!

Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında "Atatürk ilah değildir" diyen üniversite öğrencisi Emine Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak sosyal medyada İslam’a, Peygambere,Müslümanlara ve Müslümanların dini değerlerine kin kusan yüzlerce video mevcut. Kendinden olmayanlara kin kusan bu kişilere karşı yargının harekete geçmemesi tepki topluyor.

Dine küfredenler neden tutuklanmıyor?

Bu skandal videolardaki ırkçı söylemler, Mustafa Kemal’e haraket eden kişiye karşı gösterilen tepki kadar gündem olmuyor. Bir grup gözü dönmüş Kemalistin "Mustafa Kemal Paşam ne istersen iste benden. İstersen ayıralım dinle devlet işlerini. İstersen asalım bütün hoca ve müritleri, istersen kapatalım bütün imam hatipleri” sözleri karşısında yetkililerin harekete geçmemesi tepki topladı.

Kamuoyu şu soruları merak ediyor; Mustafa Kemal’i kullanarak dini değerlere saldıran bu kişilere gereken ceza verildi mi? Irkçılığı körükleyen bu kişiler yargı önüne çıkarıldı mı? Atatürk’e haraket ettiği gerekçesiyle linç girişimine tabi tutulanlar kadar dini değerlere küfredenlere de yargıya hesap vermeli değil mi?

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