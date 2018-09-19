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Laikçi solakların aklı fikri uçkurunda... Şimdi de 'karma yatak aşkı' başladı!

Laikçi solaklar kız ve erkek öğrencilerin bir arada kaldığı Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı karma yurtların kız ve erkek yurtları olarak ikiye ayrılmasından rahatsız oldu. Solcuların bu tepkisi "karma yatak aşkı" şeklinde yorumlandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:26
Laikçi solakların aklı fikri uçkurunda... Şimdi de 'karma yatak aşkı' başladı!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Türkiye’de son dönemde gündeme gelen karma eğitim tartışmaları sıcaklığını korurken kemalist laikçi solaklar bağırıp çağırıp slogan atacakları yeni bir konu buldu.

Kadınların ve erkeklerin aynı ortamda bulunmalarını çağdaşlık ve hayati bir mesele olarak gören solcular, eğitim ve öğretime hiç bir katkısı bulunmayan tamamen ideolojik kaygılarla savundukları karma eğitim sisteminden sonra şimdi de karma yurtların ayrılmasına kafayı taktı.

KARMA YURTLAR KIZ VE ERKEK OLARAK AYRILDI

Boğaziçi Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı başlarken yurtlar, yemekhane ve güvenlik gibi birçok konuda çeşitli değişikliklere gitti. Bu değişikliklerden bir tanesi de karma olan yurtların kız-erkek olarak ayrılması oldu. Yapılan bu değişiklikler öğrencilere mail yolu ile bildirildi.

LAİKÇİ SOLAKLAR HOPLADI!

Türkiye’yi baskıcı ve otoriter bir ülke gibi göstermeye çalışan dış odaklara içeriden de bazı medya kuruluşları çanak tutmaya devam ediyor. Üniversitenin yapmış olduğu ve çoğu öğrenci ailesinin destek verdiği değişiklik solcuları fena halde rahatsız etti. Mezhepçi Birgün gazetesi ve diğer birçok sol görüşlü medya konuyu gündemlerine alarak kamuoyu tepkisi oluşturmaya çalıştılarsa da bu çabaları ellerinde patladı.

"KARMA YATAK AŞKI"

Solcuların karma eğitim tartışmalarının ardından karma yurt konusunda takındıkları bu rezil tutum ‘karma yatak aşkı’ şeklinde yorumlandı. Kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıfta yanyana eğitim görmesi ile  yetinmeyen solcular şimdi de kız ve erkek öğrencilerin adeta aynı odada aynı yatakta yatmasını istiyor.

Duyarlı aileler azgın bir azınlığın cinsel tutkularını tatmin etmek amacıyla devletin işleyişine baskı kurmaya çalışmasından rahatsızlık duyuyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:26
  1. Boğaziçi Üniversitesi
  2. yurt
  3. kız
  4. erkek

YORUM YAZ

  • Orhan DagOrhan Dag44 dk önce
    HayırdırCıplak resimdendemi korkuyorsunuz Hemen buzlama yapıyorsunuz.
  • DoğruMemmedDoğruMemmed1 sa önce
    Şükretsinler ki; onlara doğru bir yol teklifinde bulunulmuş. Vicdanı yoksa da zaten uymaz. Esas hesap übür dünyada. Orada her soru niyete göre karşılık bulacak.
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