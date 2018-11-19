Azılı kemalist Mine Kırıkkanat, Avrupalı efendilerine Akit’i ve Türkiye’yi şikayet etti!

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Toplumun değerlerine savaş açan kokuşmuş kemalist zihniyetin en ateşli savunucularından Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen gibi Türkiye’yi batı medyasına şikayet etmek için hiç bir fırsatı kaçırmıyor.

Türk milletinin sinir uçları ile oynanmaya çalışıldığı kritik dönemlerde provokatif söylemleri ile ortaya çıkan Mine Kırıkkanat, son günlerdeki Atatürk tartışmaları için "İlahım Atatürk" diyerek içinde tuttuğu iğrenç düşünceyi çekinmeden kusmuştu.

Akit, ipliklerini pazara çıkardı!

Yeni Akit gazetesi, toplumu provoke etmeye çalışan azılı kemalistleri ifşa ettiği "Asıl provokatör bu Kemalistler" başlıklı haberinde Mine Kırıkkanat’a da dikkat çekmiş ve "Yıllardan bu yana ağız dolusu hakaretleri toplumun üzerine boca eden Mine Kırıkkanat, 'Atatürk benim ilahımdır' sözleriyle toplumsal huzurumuzu sabote etti." diyerek Kırıkkanat’ın provokasyonlarına karşı toplumu uyarmıştı.

Asıl provokatör bu Kemalistler

Kırıkkanat, FETÖ'yü örnek aldı

Akit’in söz konusu haberinin acısını içinde hisseden Kırıkkanat’ın imdadına Avrupalı efendileri yetişti. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’i kendisine örnek alan Kırıkkanat, Fransız TV5MONDE kanalına verdiği demeçte Yeni Akit gazetesini hedef göstererek Türkiye aleyhine konuştu.

Skandalı gururla paylaştı!

Batı’da Türkiye karşıtı algı oluşturmak için harekete geçen Kırıkkanat, Türkiye’yi kötülediği söz konusu televizyon programını Twitter hesabından paylaşarak "Yeni Akit paçavrası ve şürekası, meslek hayatımda beni defalarca linç ettiler. Hiç tınmadım, yoluma devam ettim. Ama bu sefer, karşılık vermeye karar verdim. Hem suç duyurusunda bulunuyorum, hem de onları uluslararası medyaya ifşa ediyorum. Devamı gelecek!" diye yazdı.

Türkiye'yi şikayet etmeye devam edecekmiş

Kemalist-solcu kırması kokuşmuş zihniyetin müptelası olmuş Atatürk tapıcısı Mine Kırıkkanat’a Avrupalı efendilerinden de destek geldi. Kırıkkanar söz konusu destek mesajlarını tercüme ederek Twitter hesabından paylaştı.

Eski hastalığı depreşti

G. Kırıkkanat'ın gazetemiz Akit ve Türkiye'yi Fransız efendilerine şikayet etmesi eski hastalığının depreşmesi olarak yorumlandı. G. Kırıkkanat, daha önce de başörtüsü yasağının Fransa’da “tutarlı bir şekilde uygulanabilmesi için” yine Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşını Fransız polisine ihbar etmişti. Ayrıca yine G. Kırıkkanat, Fransa’nın Belfort şehrinde yaşayan ve kendilerini “Biz Atatürkçü bir aileyiz...” diye tarif eden Demir ailesinde yaşanan karı-koca arasındaki bir kavgayı da “Fransa’da Türk geline işkence... Türban takmayınca başını yaktılar!” başlığıyla çarpıtmakta hiçbir beis görmemişti.

FETÖ gibi Avrupalı efendilerine yamanma çabası!

Türkiye düşmanlığıyla Avrupalı efendilerine yamanmanın yollarını arayan Kırıkkanat, Akit’i işaret ederek “Onları uluslararası medyaya ifşa ediyorum. Devamı gelecek!” ifadeleriyle provokatif eylemlerini sürdüreceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen de sık sık batı medyasına Türkiye'yi şikayet etmiş ve Türkiye karşı algı oluşturmaya çabalamıştı.

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