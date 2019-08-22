Kemalist kokonalar, çarşaf düşmanlığından vazgeçmiyor! Laikçi kafa yine tesettüre saldırdı Başörtü düşmanlığıyla bilinen CHP’li sözde Atatürkçü kokonalar yine bir Müslümanı hedef aldı. Yolda yürüyen bir çarşaflıyı çeviren kokona, Atatürk’ün çarşafa karşı olduğu gerekçesiyle kıza çarşafı bırakması yönünde baskı yaptı.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr Sözde Atatürkçülerin başörtüsü ve çarşaf düşmanlığı sürüyor. Yolda yürüyen bir grup Müslüman genç kızı gözüne kestiren kokona, başörtülülerin arasındaki çarşaflı kıza çarşafı bırakması yönünde baskı yaptı. Atatürk’ün de çarşafa karşı olduğunu belirterek kızdan çarşafı çıkarmasını talep eden sözde Atatürkçü kokona, bilinçli genç Müslümanların "Başörtüsünün emir olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsanız çarşafı çıkarttırmayı düşüneceğinize başınızı kapatmayı düşünün” şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. O anlarda kayda geçen görüntüler ise sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

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