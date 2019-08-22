Kemalist kafadan 36 yıl önce vefat eden Necip Fazıl’a yasak!

yeniakit.com.tr Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal’e hakaret içeren öğeler barındırdığı gerekçesiyle, üstad Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınmış olan “Put Adam” isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

Yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı

İçeriğinde Mustafa Kemal’e yönelik hakaret içerdiği iddiasıyla, Necip Fazıl’ın "Put Adam" isimli kitabını piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"ten soruşturma başlatıldı.

Kitap yasaklandı

Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, adı geçen kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

36 yıl sonra gelen yasak

Kemalist zihniyet, ömrünü İslami nizamın ihyası ve ferdiyetçiliğe karşı mücadeleye adamış mütefekkir ve şair Necip Fazıl Kısakürek’in vefatından 36 yıl sonra dahi rahat durmuyor. Sultan Vahdettin’i övdüğü bir yazıda, Mustafa Kemal’le ilgili tek bir cümle bile olmamasına rağmen, “Atatürk’ün sevmediği Vahdettin’i övmek, Atatürk’e en büyük hakarettir” bahanesiyle 5816 sayılı kanuna muhalefetten yargılanan Necip Fazıl, 2019’da dahi aynı bahanelerle Kemalistler tarafından hedefe konuluyor!..