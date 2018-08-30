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Kemal'in diktatörlüğü sınır tanımıyor... "Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri yok!"

Demokrat ve özgürlükçü olduğunu iddia eden solcular en ufak bir öz eleştiride bile birbirlerini harcıyorlar.Sabah gazetesine röportaj veren Derya Köroğlu'na akıl almaz birmahalle baskısı uyguladılar. Linç korosuna CHP de katıldı: “Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri yok!”

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:47
Kemal'in diktatörlüğü sınır tanımıyor... "Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri yok!"

Sözde demokrat, özgürlükçü özde ‘bağnaz’ olan "solcu kesim" söz konusu kendileri olunca kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Son olarak kendisinin de sol görüşlü olduğu bilinen Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, Sabah gazetesinde verdiği röportajda CHP ve solcuları eleştirdiği için linç korusu tarafından adeta taş yağmuruna tutuldu.

Mahalle baskısının daniskasını yapan sözde sanatçı, gazeteci, oyuncu ve medya kuruluşu görünümlü bu linç kadrosuna en son CHP de katıldı.

"YANDAŞLARA RÖPORTAJ VERENLERE BELEDİYE KONSERİ VERMİYORUZ!"

CHP'liler partilerini eleştiren Derya Köroğlu için attıkları 'Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri vermiyoruz!' tweet'iyle tam bir sansür ve mahalle baskısı uyguladı.

Derya Köroğlu, geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesine röportaj verdi. Ancak Köroğlu, açıklamalarının tepki çekmesini üzerine mahalle baskısı nedeniyle söylediklerinin cımbızlanarak verildiğini ve çarpıtıldığını iddia etti. Köroğlu,  verdiği röportaj sonrası "CHP'ye sitemimiz büyük. CHP artık Atatürk'ün partisi değil" sözlerinin röportajından çıkarılmasını istedi. Köroğlu'nun isteği üzerine o bölümler röportajdan çıkarıldı. Sanatçının "Sözlerim cımbızlandı" açıklamasının ardından, Köroğlu'nun isteği üzerine çıkarılan bölümün ses kaydı yayınlanınca Köroğlu, büyük tepki gördü. Sözde demokrat cephe ise hemen devreye girdi. Kendilerini özgürlükçü olarak tanımlayan bu kesim, Köroğlu’na karşı resmen savaş başlattı.

Akıl almaz ve insafsız bir mahalle baskısıyla CHP'ye eleştirilerin önü kesilmeye çalışılıyor. Baskının daniskasını yapan sanatçı, gazeteci ve medya kuruluşlarına CHP de katıldı. CHP, sanatçıları resmen tehdit etti.

CHP'NİN KEDİSİ TEHDİT SAVURDU!

Mahalle baskısı nedeniyle çark eden Derya Köroğlu'na bir baskı da sosyal medya fenomeni kedi Şero'dan geldi. CHP'liler tarafından kedi Şero adına açılan Twitter hesabından, "Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri vermiyoruz. Derya Bey kusura bakmasın" diye tweet atıldı. Yönetmen Orçun Benli de "Kaydı dinledim. Söylediği şeyler dost meclisinde konuşulması gereken şeylerdi" diye tweet atarak düşünce özgürlüğüne karşı bir tutum sergiledi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:47
  1. Derya Köroğlu
  2. CHP
  3. solcular

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş46 dk önce
    daha yenimianlıyorsunuz türk ismi altında bir sürü hıristiyan bilhassa yahudi sanatçılar var aramızda chpkk bunlara çalışıyor. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
  • ahmetahmet1 sa önce
    neden garip geliyor... siz farklımı davranıyorsunuz..
  • ErdoğanErdoğan2 sa önce
    DİKTATÖR KEMAL CHP YİDE BABASININ SARAYI HALİNE GETİRMİŞ NE KADAR KONUŞAN VARSA SUSTURUP ATIYOR PARTİDEN BUNLARIN DEMOKRASİ ANLAYIŞIDA BU
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