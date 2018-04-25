Halk TV Kemal'i satıp Muharrem'i parlatmaya başladı

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için birçok isim ortaya atılıyor. O isimlerden biri de CHP Yalova MilletvekiliMuharrem İnce.



CHP'li İnce'ye destek verenler arasında Halk TV de var. Kanalda yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, bugünkü programında CHP tabanının cumhurbaşkanlığı adayı için partili bir isim isteğini söyledi.



Bu sözler ardından CHP'nin salı günü yapılan grup toplantısına dikkat çeken Arslan, CHP'li İnce'nin alkışlar içinde karşılandığını belirterek 'Başkan adayı gibi karşılandı.' dedi.











Kaynak : Beyaz Gazete Özel