Kemalettin Nalcı kimdir, nereli kaç yaşında?
Kemalettin Nalcı, iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı ağabeyini silahla bacağından vurdu. Polis ekipleri, Kemalettin Nalcı’yı gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Peki Kemalettin Nalcı kimdir, nereli kaç yaşında?
Kemalettin Nalcı, 4 Eylül 1966'da Malatya'da doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Saadet'tir. İnşaat Mühendisi; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü'nü bitirdi.
Müteahhit olarak çalıştı. Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Üyeliği, İnşaat Mühendisleri Odası Çerkezköy Temsilciliği, Çerkezköy Polis Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı ve Çerkezköy Spor Kulüp Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Nalcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.