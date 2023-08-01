Kemalettin Aydın kimdir? Kemalettin Aydın kariyeri görevleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. Peki, Kemalettin Aydın kim?

10 Mayıs 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Baba adı Süleyman, Anne adı Cemile'dir. Tıp Doktoru, İktisatçı

ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyoloji alanında Karadeniz Teknik Üniversite'si Trabzon Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Uzmanlık ve Yardımcı

Doçentliğini aynı üniversitede yaparak 2003'te Doçent unvanı aldı. Aynı zamanda İktisat Fakültesini bitirdi.

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Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Kurul Üyeliği yaptı. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve AB ortak projelerinde danışman

üye ve araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği, Enfeksiyon Hastalıklarından

Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Çalıştığı üniversitede Başhekim Yardımcılığı yaptı.

Kendi alanındaki bilimsel çalışmaların yanında Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi ve Hastane mimarisi üzerine

çalışmalar yaptı. Kongre ve sempozyum yöneticiliği yaptı. Halen Bilinçli ilaç Kullanımı, Biyoteknoloji, Inovasyon, ve

ARGE derneği (BID) başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmalar Merkezi Derneği (ISGAM) Başkan Yardımcısı.

23, 24 ve 25. dönemde Gümüşhane Milletvekili seçildi. TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

Başkanvekilliği, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Tüm Partiler Nüfus ve Kalkınma Grubu

Üyeliği, Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Araştırma

Komisyonu Başkanlığı yapmasının yanında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türkiye analizi ve İş Kazalarının

Sosyo-Ekonomik yükü üzerine konferans, makale ve bildiri sunumları oldu. Temmuz 2018 yılında Sağlık Bilimleri

Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtarslan Eğitim Araştırma hastanesinde Profesör kadrosuna atandı. Kırktan

fazlası yurt dışı olmak üzere 100’ün üzerinde makale ve birçok kitap bölümü yazdı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.