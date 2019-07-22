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Kemal Türkler kabri başında anıldı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:44
Kemal Türkler kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, öldürülüşünün 39. yılında kabri başında anıldı.

Topkapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler Soydan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eski DİSK Başkanları Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi, DİSK'e bağlı sendika temsilcileri, bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Anma etkinliğinde konuşan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, Kemal Türkler'in eski bir konuşmasına atıfta bulunarak, tüm baskılara rağmen demokrasi, eşitlik, emeğin hakkı için zamanın akışını hızlandırmaları gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında işçi sınıfının kazanımlarına karşı hareket ettiğini savunan Çerkezoğlu, "Ülkeyi yönetenlerin bize vadettikleri tek şey daha olumsuz yaşama ve çalışma koşulları. Şimdi de birikmiş emeğimize, alın terimize, çocuklarımızın geleceğine el uzatıyorlar. Kıdem tazminatımızı fona devretmek adı altında gasbetmeye çalışıyorlar. Zorunlu bireysel emeklilikle zaten kuşa dönmüş ücretlerimizi daha da düşürmeye çalışıyorlar. Vergiyi tabana yaymak adı altında ücretlerimizi daha da aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Sendikalaşmanın önüne engeller çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, işçi sınıfına yönelen tüm saldırılara karşı gereken cevabı vereceklerini, kıdem tazminatının fona devredilmesi durumunda müzakere etmeyip üretimden gelen güç dahil tüm eylem biçimlerini kullanacaklarını kaydetti.

Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler Soydan, babasını büyük bir özlem ve saygıyla andığını anlattı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da Türkler'in yaktığı meşalenin önünü açtığını dile getirerek, onun mirasını onurla gururla taşıyıp gelecek nesillere aktardıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:44
  1. Anma
  2. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu
  3. DİSK Kurucu Başkanı Kemal Türkler
  4. Topkapı Mezarlığı

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