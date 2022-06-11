Kemal Şenocak kimdir, nereli kaç yaşında? YÖK üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak hayatı:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı. Peki YÖK üyesi olan Prof. Dr. Kemal Şenocak kimdir? Prof. Dr. Kemal Şenocak nereli kaç yaşında? Kemal Şenocak hangi görevlerde bulundu? İşte Kemal Şenocak’ın hayatı, biyografisi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan YÖK'e iki atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı. Peki Kemal Şenocak kimdir, nereli kaç yaşında? YÖK üyesi Kemal Şenocak hayatı:
Kemal Şenocak kimdir?
Kemal Şenocak,10 Kasım 1968, Gerze'de okudu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörüdür. 1968 yılında Sinop’un Gerze ilçesinde doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun olmuştur. 14 Haziran 2018 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Halen görevine devam etmektedir. 10 Haziran 2022 tarihinde YÖK üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan seçimi sonrası, Cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır.