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Kemal Özdeş, Göztepe'de beraberlikle başladı

- Süper Lig'in 16. haftasında Bursaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe, bu sezon ilk kez sahadan 1 puanla ayrıldı- Ligde beraberliği bulunmayan takım kalmadı

14 Aralık 2018 Cuma 22:41
Kemal Özdeş, Göztepe'de beraberlikle başladı


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Bursaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe, bu sezon ilk beraberliğini aldı.

Bornova Stadı'nda oynanan müsabakada her iki takımın da gol atma çabaları sonucu değiştirmedi.

Golsüz eşitlikle biten müsabakanın ardından Bursaspor puanını 20'ye, Göztepe ise 19'a yükseltti.

Teknik direktör Kemal Özdeş, Göztepe'nin başındaki ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon 16. haftaya kadar beraberliği bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, ilk defa bir maçta 1 puan aldı.

Bu sonuçla Spor Toto Süper Lig'de beraberliği bulunmayan ekip kalmadı.

Göztepe, Bursaspor maçından önceki 4 müsabakadan puan çıkaramamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, üst üste dördüncü, toplamda 7. maçta gol atamadı.

Maçın son bölümünde futbolcular aleyhine tezahüratlar yapan Göztepeli taraftarlar, müsabaka bitiminde oyuncuları ıslıkladı.


- Bursaspor, İzmir'den 1 puanla dönüyor


Bu sezon Göztepe maçına kadar 7 beraberliği bulunan ve ligin en fazla beraberlik alan takımlarından olan Bursaspor, İzmir deplasmanında da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip bu sezon art arda ikinci maçında da gol sevinci yaşayamadığı ligde, 5. kez fileleri havalandıramadı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 22:41
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  3. Göztepe
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