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Biyografi Kemal Kızılkaya kim? Bilecik Valisi kim oldu?
Biyografi

Kemal Kızılkaya kim? Bilecik Valisi kim oldu?

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Peki, Kemal Kızılkaya hangi göreve getirildi?

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:34:00 -
Kemal Kızılkaya kim? Bilecik Valisi kim oldu?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine, Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

Kemal Kızılkaya kim? Bilecik Valisi kim oldu?

Kemal Kızılkaya, 1975 yılında Sakarya Akyazı'da dünyaya geldi. Kızılkaya, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kızılkaya Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir.

 İngiltere’nin Exeter Üniversitesinde Yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ) eğitimini tamamlamıştır.

Kemal Kızılkaya, 1999 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı, Kars Akyaka Kaymakamı, Mardin  Vali Yardımcısı, Kastamonu Araç Kaymakamı, Konya Cihanbeyli Kaymakamı, Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,  İzmir Kemalpaşa Kaymakamı son olarak da Sultanbeyli Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

Kemal Kızılkaya 2 Ekim 2021'de Bilecik Valiliği’ne getirildi.

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