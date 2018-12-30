Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine mi geçecek son dakika

CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Beylikdüzü Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 31 Mart yerel seçimler tamam mı devam mı niteliğinde. CHP içindeki muhaliflerin gözü 1 Nisan sabahında, Kılıçdaroğlu bu kez de seçimi kaybettiğinde artık koltuğu bırakmak zorunda kalacak. Kılıçdaroğlu’nun yerine CHP’nin başına geçecek isim de açıklandı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine CHP’nin başına kim geçecek?

Deniz Baykal’ın yerine Genel başkan olarak CHP’nin başına geçtidiği günden bu yana hiç bir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu için 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçim Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi için son seçim olacak. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde sandıktan büyük bir hüsranla çıkan Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı CHP içindeki muhalifler harakete geçmiş, olağanüstü kongre için çalışmalar başlatmıştı. CHP genel merkezi, muhaliflerin topladığı imzaların kongreyi toplamak için yeterli sayıda olmadığına karar vermiş, kongre girişimleri 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere gölge düşüreceğini açıklamıştı. CHP içindeki muhalifler de Kılıçdaroğlu ve ekibinin 31 Mart yerel seçimlerindeki yenilgisini kendilerinin üzerine yıkılmamasını önlemek için, kongre taleplerini 31 Mart 2019 yerel seçimler sonrasına bırakmıştı.

2019 yerel seçimler için CHP, adaylarını belirlemeye çalışıyor. CHP’nin İBB adayı Gürsel Tekin mi, Muharrem İnce mi olacak sorusu haftalardır konuşuldu, tartışıldı. Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İBB adayı konusunda ne Muharrem İnce’yi ne de Gürsel Tekin’i tercih etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun tercihi Beylikdüzü Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu yönünde oldu. CHP’nin 2019 yerel seçim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

2019 yerel seçimler sonrası CHP Genel Başkanı olacak isim kim?

TRT 1’de pazar günleri yayınlanan Enine Boyuna programında yorumcu Nebi Miş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nu İBB adaylığı için boşuna tercih etmediğini söyledi. Nebi Miş, “CHP’de olan 31 Mart için durum seçimden sonraki parti içerisindeki muhtemel gelişmeler başkanlık yarışı Kılıçdaroğlu’nun yerine kimin geçeceği meselesi herkesin zihnini meşgul ediyor. Bu seçimi Kılıçdaroğlu’nun son seçimi. 1 Nisan’da Kılıçdaroğlu ayrılma açıklamasını yapmayabilir. Kılıçdaroğlu şunu söyledi yerime birini hazırlayacağım. "Yerime hazırlayacağım" dediği kişi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu’nun sadece İstanbul belediye başkanlığı değil, Kılıçraroğlu’nun yerime birini yetiştiriyorum cümlesi buydu.” Belediye başkanlığını kazanamasada bile mi? Sorusuna Nebi Miş, “Bu söz verilerek İmanoğlu’nun ikna edildiğini düşünüyorum İmamoğlu’nun elinde sonuçta İBB başkanlığından başka daha büyük şansının olduğu bir ilçe beldeye başkanı vardı. İstanbul’da kazanamadığı zaman hazır elindekini de kaybetmiş olacak. CHP içerisinde İmamoğlu’na bir görevin verileceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.