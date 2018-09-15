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Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibi kaza yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun korumaları Bursa'da kaza yaptı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:48
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibi kaza yaptı

Orhangazi’de bir programa katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan iki koruma, 16 NJD 01 plakalı otomobil ile Bursa’dan Orhangazi’ye gitmek için yola çıktı. Korumalar, Gedelek kavşağını geçtikten 200 metre sonra araçlarını emniyet şeridine park etti.

Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibinde olduğu öğrenilen sürücü aşağı inmek için kapıyı açtı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen İran plakalı TIR otomobilin kapısını alıp götürdü. Koruma aracının arkasında bulunan bir başka otomobile de hasar veren TIR güçlükle durabildi.

 

Koruma aracındaki iki koruma kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 14:48
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