Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi bıçak altına yattı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kaldırıldığı hastanede ameliyat oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ameliyat oldu. Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın taburcu olacağı bildirildi. CHP Basın Birimi açıklama yaptı Selvi Kılıçdaroğlu'nun ameliyatına ilişkin CHP Basın Birimi'nden açıklama yapıldı.



Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın hastaneden taburcu olması planlanmaktadır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.