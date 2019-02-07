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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi bıçak altına yattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kaldırıldığı hastanede ameliyat oldu.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:45
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi bıçak altına yattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ameliyat oldu. Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın taburcu olacağı bildirildi.

CHP Basın Birimi açıklama yaptı

Selvi Kılıçdaroğlu'nun ameliyatına ilişkin CHP Basın Birimi'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın hastaneden taburcu olması planlanmaktadır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:45
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. selvi kılıçdaroğlu
  3. CHP Basın Birimi

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