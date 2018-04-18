Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası vefat etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut (86) vefat etti.18 Nisan 2018 Çarşamba 21:26
Alınan bilgiye göre, bir süredir Koşuyolu Kalp Hastanes'nde tedavi gören amcaMehmet Karabulut, bugün yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından hastaneden alınan Karabulut'un cenazesi, İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ne götürüldü.
Karabulut'un cenazesinin, yarın İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Tunceli'ye götürülüp toprağa verileceği öğrenildi.
Cemevindeki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.
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