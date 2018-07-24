Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan'a başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.24 Temmuz 2018 Salı 21:06
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Başkent Atina yakınlarında çıkan yangına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Yunanistan'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenler için komşu Yunan halkına başsağlığı diliyorum, yaşadıkları acıyı paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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