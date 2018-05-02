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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a milletvekili adaylığı teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek Baykal'a milletvekili adaylığı teklif etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:35
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a milletvekili adaylığı teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ıziyaret etti. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede Deniz Baykal'a, birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini iletti. 

Baykal'ın da bu durumu memnuniyetle karşıladığı ve CHP lideri'ne teşekkür ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:35
  1. Antalya
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Deniz Baykal

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