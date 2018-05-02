Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a milletvekili adaylığı teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ıziyaret etti. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede Deniz Baykal'a, birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini iletti.

Baykal'ın da bu durumu memnuniyetle karşıladığı ve CHP lideri'ne teşekkür ettiği belirtildi.