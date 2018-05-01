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Kemal Kılıçdaroğlu hastanede yatan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavisi devam eden Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun cuma günü kesinleşecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayları konusunda da Baykal'ın görüşünü aldığı öğrenildi.

01 Mayıs 2018 Salı 15:39
Kemal Kılıçdaroğlu hastanede yatan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sürpriz bir şekilde önceki genel başkan Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret etti. Başbaşa gerçekleşen yarım saatlik ziyarette Kılıçdaroğlu, siyasetteki son gelişmeleri anlattı. CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayı konusunda da Baykal’ın görüşünü aldı. Deniz Baykal’a birkaç isim açıklayan Kılıçdaroğlu nihai kararını da cuma günü açıklayacakları söyledi.

İKİNCİ ZİYARET

Kemal Kılıçdaroğlu, 10 gün önce de Deniz Baykalı hastanede ziyaret etmişti. Önceki gün yaptığı açıklamada Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Kılıçdaroğlu, Baykal’ın milletvekililiği adaylığı konusunu konuşmadıklarını söylemiş ancak “Genel başkanımız ne isterse o yapılır” demişti.

Bugünkü görüşmede milletvekili adayları konusunda da Baykal’la fikir alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, başbaşa yarım saatlik görüşmeden saat 14:45’de ayrıldı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:39
  1. Deniz Baykal
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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