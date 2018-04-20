Kılıçdaroğlu'nan Abdullah Gül açıklaması

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek,CHP'n,n cumhurbaşkanı adaylığna ilişkin değerlendirmede bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıyan Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı düşünmediğini iddia etti.

Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün aday listesinde olup olmadığı yönündeki soruya 'Şimdilik yok" cevabını verdiğini de söyledi.

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Bizde cevabı almak için sorulacak soru bitmez. Peşi sıra “Peki CHP’nin aklında somutlaşmış Cumhurbaşkanı aday adayı ismi ya da isimleri var mı” sorusuyla devam ettim. “Evet aklımızda isimler var. Toplumun her kesimini kucaklayacak, başarı hikâyeleri olan isimler. Ancak yanlış anlaşılmasın, yeni başlıyor değiliz. İsimlerin sayısı 3’ü 5’i geçmez. En kısa zamanda Parti Meclisi’nde adayımızı netleştireceğiz” karşılığını verdi.

Peki bu isimler arasında Abdullah Gül var mıydı? Kılıçdaroğlu “Şimdilik yok” dedi. Biraz iddialı olacak ama görüşmemizin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili akışından yola çıkarak “Kılıçdaroğlu aday olmayacak” diyebilirim.