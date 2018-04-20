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Kılıçdaroğlu'nan Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi paylaşayn Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün aday listesinde olup olmadığı yönündeki soruya 'Şimdilik yok" cevabını verdiğini söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:07
Kılıçdaroğlu'nan Abdullah Gül açıklaması

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek,CHP'n,n cumhurbaşkanı adaylığna ilişkin değerlendirmede bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıyan Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı düşünmediğini iddia etti.

Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün aday listesinde olup olmadığı yönündeki soruya 'Şimdilik yok" cevabını verdiğini de söyledi.

İŞTE ZEYREK'İN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM:

Bizde cevabı almak için sorulacak soru bitmez. Peşi sıra “Peki CHP’nin aklında somutlaşmış Cumhurbaşkanı aday adayı ismi ya da isimleri var mı” sorusuyla devam ettim. “Evet aklımızda isimler var. Toplumun her kesimini kucaklayacak, başarı hikâyeleri olan isimler. Ancak yanlış anlaşılmasın, yeni başlıyor değiliz. İsimlerin sayısı 3’ü 5’i geçmez. En kısa zamanda Parti Meclisi’nde adayımızı netleştireceğiz” karşılığını verdi.

Peki bu isimler arasında Abdullah Gül var mıydı? Kılıçdaroğlu “Şimdilik yok” dedi. Biraz iddialı olacak ama görüşmemizin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili akışından yola çıkarak “Kılıçdaroğlu aday olmayacak” diyebilirim.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:07
  1. Deniz Zeyrek
  2. Abdullah Gül
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • ERDEMKAYAERDEMKAYA4 sa önce
    ALLAH razo olsun hackerlardan. keşke bende bilseydim bişiler yapabilseydim dua ediyorum size dahada devam edin el hareketi resmi koyun çökerttiğiniz sitelere benim için
  • adem akyıldızadem akyıldız5 sa önce
    abdullah bey bakan olursun başbakan olursun cumhurbaşkanı olursun ama reis olamazsın o bir Allah vergisidir. Başından büyük işlere kalkışma
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