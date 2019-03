Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sancaktepe'deki okulların sınıflarında 50 öğrenci var. Neden? Neden ikinci sınıf bir ilçe gibi görülüyor Sancaktepe? Buranın da Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş gibi olma hakkı yok mu? Burada da insanlar daha güçlü olmamalı mı? Bütün baskılara rağmen bunu yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de halka hitap etti.

CHP'nin vatandaşlar arasında ayrım yapmadığını, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun her insanın değerli olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Onlar, vatandaşları ayırmak, bölmek, kavga çıkarmak istiyorlar. Kavgadan kaçınacağız. İnsanı seveceğiz, herkesi kucaklayacağız, ülkeye, insana, vatandaşa, çocuklara, erkeklere, kadınlara hizmet etmeyi vatanseverlik gibi düşüneceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP Sancaktepe Belediye Başkanı Adayı Özgen Nama'nın herkesin belediye başkanı olacağını söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Herkese belediye başkanlığı yapacak, eşit hizmet götürecek. Ama Özgen Bey'den beklediğim bir şey var. 'Herkese eşit hizmet', eyvallah, ama bir mahallede yoksulluk varsa, fakirler varsa, insanlar rahat geçinemiyorsa, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Oraya daha fazla hizmet götüreceksin, onların yaşam standardını yükselteceksin. Dolayısıyla yoksul mahallelere, fakire, fukaraya daha fazla hizmet götürecek. Onlar gibi yapmayacaksın. Herkese adil, herkese eşit ama fakire, fukaraya biraz daha eşit davranacaksın. Sizlerin oylarıyla Allah'ın izniyle belediye başkanı olarak koltuğuna oturacak. Ondan şunu isteyeceğim, 'Sancaktepe'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bütün çocukların beslenme, gıda güvenceleri senin güvencen altında olacak."

Bir sınıfta normalde 25 civarında öğrenci olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sancaktepe'deki okulların sınıflarında 50 öğrenci var. Neden? Neden ikinci sınıf bir ilçe gibi görülüyor Sancaktepe? Buranın da Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş gibi olma hakkı yok mu? Burada da insanlar daha güçlü olmamalı mı? Burada da insanların tamamı varlıklı olmamalı mı? Bütün baskılara rağmen bunu yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 200 lira olduğunu hatırlatarak, Sancaktepe Belediyesinde çalışan işçilere, "Ayda 2 bin 200 lira net asgari ücret almak istiyorsan, ayın 31'inde sandığa gideceksin Özgen Nama'ya oyunu vereceksin, 1 Nisan'dan itibaren ayda 2 bin 200 lira net asgari ücret alacaksın. CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 200 lira oluyordu. Demek ki bu arkadaşların bir hakkı daha var. Madem CHP'li bir belediye oldu, 1 Ocak'tan Nisan'a kadar olan farkları da belli bir zaman dilimi içerisinde ödeyecek. Tıpkı diğer CHP'li belediyeler gibi." şeklinde seslendi.

CHP'nin, "Herkesin işi ve aşı, her evde huzur, her evde bereket olsun" istediğini belirten Kılıçdaroğlu, Özgen Nama'nın seçilmesi halinde işçiler çalıştığı sürece, işlerine son vermeyeceğini söyledi.

- "Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katılımcılara şöyle seslendi:

"Birileri konuşuyor, her türlü hakareti yapıyor. Bunlara karşı sessiz kalıyorum. Çünkü o insanlarla uğraşmak, onları muhatap almak, onların diliyle konuşmak doğru değil. Bizim yüreğimizde insan sevgisi var. Biz insanımızı seviyoruz. Biz, Mevlana'nın, Yunus'un, Neşet Ertaş'ın, Aşık Veysel'in kültüründen geliyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz. Bütün AK Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim, bu memlekette huzura ihtiyacımız var. İşsizliğin, yoksulluğun olmaması lazım. İnsanların kentin caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında, parklarında huzur içinde gezmeleri, konuşmaları, selamlaşmaları lazım. Biz, huzurun adresiyiz, kavganın değil. Biz, bereketin adresiyiz, yoksulluğun değil. Biz, insanın adresiyiz, insanlara yardım ve her türlü kolaylığı sağlamak zorundayız. Biz, bunun mücadelesini veriyoruz."

Vatandaşlardan Sancaktepe için Özgen Nama'ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de Ekrem İmamoğlu'na oy isteyen Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel ve Gamze Akkuş İlgezdi, Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal ve Sera Kadıgil, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Sancaktepe Belediye Başkanı Adayı Özgen Nama da eşlik etti.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, önceki dönemlerde AK Parti ilçe yönetiminde yer alan ve CHP'ye katılan vatandaşlara rozet taktı.